شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يشارك فى المؤتمر الأفريقى لتعزيز السلم بموريتانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فى أعمال الملتقى الثالث للمؤتمر الأفريقى لتعزيز السلم، والذى يعقد بالعاصمة نواكشوط بدولة موريتانيا، فى الفترة من 17 إلى 19 يناير 2023م بعنوان: "ادخلوا فى السلم كافة"، حيث يلقى وزير الأوقاف كلمة هامة فى الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر.

وقالت وزارة الأوقاف فى بيان اليوم، إن ذلك يأتي فى إطار اهتمام الدولة المصرية بعمقها الأفريقى ، وحرصها على التعاون والتواصل مع جميع دول القارة، وبخاصة فى مجال نشر الفكر الوسطى وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن ديننا الحنيف، والعمل على إحلال السلام بمختلف دول القارة.

جدير بالذكر، أن المؤتمر يعقد برعاية وتشريف الرئيس الموريتانى ، وقيادات الدولة الموريتانية ونخبة واسعة من وزراء الشئون الإسلامية بقارة أفريقيا بصفة عامة وغرب أفريقيا بصفة خاصة.

فى سياق متصل، أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فى وقت سابق تحديد موضوع خطبة الجمعة المقبلة، تحت عنوان "السلام النفسى والمجتمعى والدولى"، قائلاً عبر حسابه الشخصى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "المسلم سلم وسلام مع نفسه ومجتمعه ووطنه والناس أجمعين ينفع ولا يضر يبنى ولا يهدم لا يؤذى إنسانا ولا حيوانا ولا جمادا، فالسلام إنما تصنعه النفوس النقية الصافية .. اللهم اجعلنا منهم"..