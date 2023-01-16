شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب ثانية ثانوى علمى بالجيزة يؤدون امتحانى الأحياء والكيمياء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل طلاب الصف الثانى الثانوى العام بمحافظة الجيزة، اليوم الإثنين، امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2022/2023، حيث يؤدى طلاب الشعبة العلمية امتحان مادتى الأحياء والكيمياء، بينما يؤدى طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادتى الفلسفة والمنطق، وعلم النفس والاجتماع، وذلك وفق جداول الامتحانات المعلنة من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة. كما يواصل طلاب الصف السادس الابتدائي امتحانات الفصل الراسى الأول فى مادة الرياضيات، ويؤدى طلاب الصف الأول الإعدادى آخر امتحاناتهم فى مادة الدراسات الاجتماعية.

ووفقا لجدول امتحانات الصف الثاني الثانوي، يؤدي الطلاب (عام) السبت 14/1/2023، امتحان مادة اللغة العربية، (عام)، والإثنين 16/1/2023، امتحان مادة الأحياء (علمي)، وامتحان مادة الفلسفة والمنطق (أدبي)، امتحان مادة الكيمياء (علمي)، وامتحان مادة علم النفس والاجتماع (أدبي)، والأربعاء 18/1/2023، امتحان مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات، (عام)، والأحد 22/1/2023، امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية (عام)، وامتحان مادة التاريخ (أدبي)، وامتحان مادة الفيزياء (علمي)، والثلاثاء 24/1/2023، امتحان مادة تطبيقات الرياضيات (علمي)، وامتحان مادة الجغرافيا (أدبي)، والخميس 26/1/2023، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، (عام)

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد طالبت مدارس الثانوي بضرورة شحن التابلت بنسبة 100%، إضافة إلى غلق التابلت من المنزل على أن يتم فتحه داخل اللجنة، لأن التابلت يتصل بشبكة اللجنة نفسها وليس بلجنة جانبها ويعمل الإنترنت بشكل جيد وبعد تشغيل التابلت، لابد من التأكد أنه متصل بشبكة المدارس فى كل مرة يغلق فيها الجهاز ويتم تشغيله مع حذف السجل من "جوجل كروم" قبل فتح منصة "سويفت اسيس" حتى تتفادى من إغلاق الامتحان.

ووجهت المدارس تعليمات للطلاب بمنع الخروج من منصة الامتحان، لأن الخروج من المنصة يتسبب في حدوث مشكلة، لا يستطع حلها إلا مسئول المنصة بالمدرسة وإحضار قلم التابلت أثناء الامتحان والتأكد من تفعيل منصة الامتحان من الإعدادات ومنع فتح الكتب على التابلت أو أي برامج، والمنصة ستغلق على الامتحان ولن تفتح إلا من خلال مسؤول المنصة وبعد الانتهاء من الامتحان يجب الضغط على إنهاء حتى يتم إرسال الامتحان بنجاح إلى المنصة.