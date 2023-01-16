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شكرا لقرائتكم خبر عن %83 من القراء يطالبون بتكثيف انتشار السيارات المتنقلة لتوفير السلع بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تؤيد تكثيف انتشار السيارات المتنقلة لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة؟"، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف انتشار السيارات المتنقلة لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة.
وأيد 83% من القراء مطالب تكثيف انتشار السيارات المتنقلة لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، بينما عارض 17% من القراء مطالب تكثيف انتشار السيارات المتنقلة لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة.
نتيجة الاستطلاع