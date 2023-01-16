شكرا لقرائتكم خبر عن محور كمال عامر.. مشروع جديد يربط شمال وجنوب الجيزة ويختصر المسافات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسابق الدولة الزمن للانتهاء من تنفيذ أعمال محور الفريق كمال عامر، أول شريان مرورى حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة، وذلك فى إطار رؤية تطوير المحاور والطرق بالمناطق التى تعانى من كثافات مرورية.

ويعد المحور من أهم المحاور الطولية بشبكة الطرق السريعة التى ترتبط بالطريق الدائرى، حيث يمثل تنفيذ هذا المحور إضافة كبيرة لإقليم القاهرة الكبرى لما سيحققه من تطوير ملحوظ فى انسيابية الحركة المرورية، حيث يمتد من دائرى المنيب جنوبا إلى الوراق شمالا حتى روض الفرج بمحور تحيا مصر، بطول 15 كم، وعرض (33 – 65.5) متر.

يشمل المشروع، إنشاء محور حر اتجاهين بعرض (3 – 4م) حارة مرورية بكل اتجاه وتطوير الطرق السطحية لخدمة الحركة المرورية للأهالى بعرض (2 – 3 م) حارة مرورية فى كل اتجاه، وإنشاء تقاطعات حرة للربط مع الطريق الدائرى والمحاور المرورية الرئيسية المتقاطع معها، كما أنه يربط عدة محاور رئيسية ببعضها وهى (26 يوليو، وجامعة الدول العربية، وصفط اللبن، وفيصل، والهرم)، بالإضافة إلى شوارع (مستشفى الصدر، والثلاثيني، وخاتم المرسلين، ومطار إمبابة)، ويربط العديد من الكتل السكنية وهى (المنيب، والعمرانية، وبولاق الدكرور، والعجوزة، وأرض اللواء، وإمبابة، والوراق، وأوسيم، وروض الفرج).

يسهم المحور في ربط العديد من الشرايين المهمة التى تربط الكتل السكنية على مسار المحور بديلاً عن الطرق القديمة مما يوفر من استهلاك الوقود، بالإضافة إلى ربط أكبر المحاور المرورية العرضية " 26 يوليو وصفط اللبن وشارع فيصل وامتداد شارع جامعة الدولة العربية، وربط العديد من مراكز النقل والمواصلات داخل محافظتى القاهرة والجيزة (محطة قطارات الجيزة – مركز النقل العام بالمنيب -موقف الصعيد – مركز النقل العام بميدان الجيزة- مركز النقل العام بإمبابة).



محور كمال عامر الجديد