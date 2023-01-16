شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات بـ 16مستشفى ومعهد..مليار و300 مليون جنيه لتطوير مستشفيات قصر العينى والان مع تفاصيل الخبر
وتقدم مستشفيات جامعة القاهرة خدماتها العلاجية من خلال 16 مستشفى ومعهد ومركز داخل قصر العينى بسعة 3 آلاف و692 سريرا، مشيرًا إلى أن الجامعة
وأكد التقرير، على أن مستشفيات جامعة القاهرة استقبلت نحو 1.5 مليون مريض على العيادات الخارجية والاستقبال فقط، موضحا أن 50% من المرضى تم استقبالهم بالمستشفى عن طريق الطوارئ، و27% عن طريق العيادات، و17% تحويلات من مستشفيات أخرى سواء الجامعية أو التابعة لوزارة الصحة، و6% إعادة دخول مرة أخرى لاستكمال العلاج.
وأكد الدكتور حسام صلاح، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة، أن مشروع مستشفى ثابت ثابت يعد من المشاريع المهمة التي تنفذها الجامعة برئاسة الدكتور محمد الخشت، مؤكدا أنه يتم إنشاء المستشفى وفقا للأكواد الخاصة بالجودة والتى تم وضعها من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وأن المستشفى سيتميز بوجود جناح لعزل المرضى، كما سيكون به وحدة كبيرة للغسيل الكلوى، وغرف عمليات جراحية وغرف إقامة للمرضى، بالإضافة لبنك الدم والمعمل والعيادات الخارجية.