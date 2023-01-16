شكرا لقرائتكم خبر عن تحسين منظومة الصحة ضمن جهود التحالف الوطنى.. 1.93 مليون خدمة لمرضى الأورام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى من خلال مؤسساته الشريكة، ملحمة إنسانية خدمية متكاملة للأهالى فى القرى الأشد احتياجا، ولعب دورا هام فى مساندة جهود الحكومة فى دعم الفئات المستهدفة من المواطنين والأكثر احتياجا والمتمثلة فى تقديم العينى بأشكال المساعدات الاجتماعية المختلفة للأيتام والأرامل والمقبلات على الزواج ومشروعات التمكين الاقتصادى ، وكان من بين القوافل التي نظمها التحالف قوافل "ستر وعافية"، بالإضافة إلى حملات توعوية بكارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم والكشف المبكر عن سرطان الثدي والتوعية بالقدم الصحيح، كما يهتم بشق التمكين الإقتصادي المتمثل في تمويل بعض المشروعات والمساعدة فى إقامة مشروعات اخري فضلاً عن مساعدة وتنمية صغار الفلاحين من خلال مبادرة أذرع.

وأكدت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أن الحكومة وقطاعي العمل الأهلي والخاص، يعملون من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لصالح المواطنين على امتداد محافظات مصر، وتمتلك مؤسسات المجتمع المدني المصري كوادر ميدانية وفنية وإدارية مؤهلة بشكل جيد تستطيع تقديم الخدمات بسرعة وبكفاءة عالية، بالإضافة إلى القدرة على الوصول إلى الأسر والفئات المستهدفة، وتقديم الخدمات المجتمعية على كافة المستويات.

وبالنسبة لملف الصحة، تم العمل من خلال 3 آلاف جمعية قاعدية، و310 معامل و320 صيدلية و60 مستشفى متخصص، بالإضافة إلى الكيانات البحثية المختلفة، فقد تم تقديم خدمات صحية مختلفة إلى 5 ملايين مواطن بتكلفة تصل 4.9 مليارات جنيه، إلى جانب القوافل الطبية وهي نوعين وهما: قوافل طبية علاجية، وقوافل توعوية، حيث تم تنفيذ 3594 قافلة طبية لخدمة 1.360 مليون مواطن بتكلفة 350 مليون جنيه، وكانت قوافل شاملة، يجلس الفريق لمدة 4 أيام ويقدم العلاج اللازم.

وكانت هناك قوافل لها جانب توعوي، في إطار توعية صحية للأسرة والأم عن التغذية السليمة، وحماية الأطفال من الأمراض، والوقاية خير من العلاج، حيث تم الوصول إلى 2.5 مليون مواطن، من خلال التوعية الصحية والثقافة الصحية. وتمت الاستفادة من 60 مستشفى متخصصًا في مجالات مثل القلب والأورام وعلاج أمراض الكبد، حيث تم تقديم الخطة العلاجية إلى1.930 مليون مواطن، ودعم للمستشفيات بـ 110 ملايين جنيه للمستشفيات الحكومية والجامعة، وهناك أنشطة أخرى؛ لتقديم علاج دوري ومستلزمات طبية وتكفل الأسرة والأجهزة التعويضية، بتكلفة 400 مليون جنيه، في إطار الاهتمام بالمجال الصحي.

ذلك إلى جانب الاهتمام بأمراض الأورام، حيث تم تقديم خدمات طبية لمرض الأورام بإجمالي 1.93 مليون خدمة، بتكلفة مليار و635 مليون جنيه، وأمراض القلب تم الوصول إلى 87 ألف مستفيد بتكلفة 875 مليون جنيه.