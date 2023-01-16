شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة تطلق قافلتين طبيتين فى الجيزة للكشف والعلاج مجانا.. اعرف الأماكن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" عن أماكن تمركز القوافل الطبية فى محافظة الجيزة بدءًا من يوم الثلاثاء القادم حتى 21 يناير، من أجل الكشف وصرف العلاج بالمجان للمواطنين فى القرى المدرجة ضمن المبادرة وتفعيل دور المبادرة فى تقديم الدعم الخدمى المجتمعى للقرى الأكثر احتياجا.

وأعلنت المبادرة عن تنظيم قافلة طبية فى "ابنى بيتك" بمدينة 6 أكتوبر، فى الفترة ما بين 17 إلى 18 يناير، وإطلاق قافلة طبية أخرى فى الكريمات بمركز ومدينة أطفيح فى الفترة ما بين 20 إلى 21 يناير.

وتستهدف القوافل الطبية الكشف والعلاج مجانا فى تخصصات (النساء والولادة، خدمات تنظيم الأسرة، الأطفال، الباطنة، الأنف والأذن، العظام، الجراحة، الرمد الأسنان، القلب، الجلدية، خدمات الأشعة والتحاليل، على أن تجرى إحالة الحالات التى تتطلب الرعاية إلى المستشفيات، وإقامة ندوات تثقيف صحى كبيرة، فى إطار السعى لتحسين جودة حياة المواطن المصرى، وتقديم أفضل الخدمات فى كل القطاعات.

جدير بالذكر أن "حياة كريمة" استهدفت خلال أعمال المرحلة الأولى فى محافظة الجيزة، رفع جودة الحياة وتطوير البنية التحتية فى القرى وتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا والارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة لهم.

وامتدت مشروعات التنمية إلى كافة قطاعات البنية التحتية والخدمات الرئيسية فى مجالات أهمها الإسكان والصحة والتعليم والنقل، فى 24 قرية بمركزى الصف وأطفيح، وتستعد المحافظة لبدء شارة المرحلة الثانية من أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بثلاثة مراكز جديدة، وهى منشية القناطر والعياط والبدرشين، بإجمالى 83 قرية وتوابعها و2 مليون مواطن مستفيد.