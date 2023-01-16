شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل مشروع إنتاج الدجاج البياض بوزارة الزراعة والان مع تفاصيل الخبر
وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل:
- تم حجز 60 ألف دجاجة من 86 ألف دجاجة، وسيتم تسليمهم يوم الأربعاء.
- تم بيع 90 الف دجاجة فى الدورة السابقة.
- المشروع يقع على مساحة سبعة أفدنه، عبارة عن 6 عنابر "4 تربية بطاقة 25 ألف طائر فى العنبر، 2 عنبر إنتاج بطاقة 21 ألف طائر فى العنبر"، بالإضافه إلى مصنع أعلاف بطاقة 5 طن فى الساعة و سايلو لتخزين الحبوب بسعة 250 طن، ويخدم المنطقة المحيطة به.
- وزارة الزراعة تقوم بطرح كميات كثيرة واضافية من بيض المائدة في الأسواق بأسعار مخفضة للمواطنين، حيث حققت فيه مصر الاكتفاء الذاتي من الدواجن والبيض .
- صناعة الدواجن تستوعب حوالى 3 مليون عامل ، وتبلغ حجم الاستثمارات فيها حوالى 100 مليار جنيه.
- تم عمل قاعدة بيانات تعتمد على حصر دقيق لأنشطة الثروة الداجنة تشتمل على "المزارع – معامل التفريخ – مصانع الأعلاف – المجازر – منافذ بيع الأدوية"مع توفير أراضي لإقامة مشروعات الثروة الداجنة في المناطق الصحراوية، ودعم الحصول على موافقة المنظمة العالمية للصحة الحيوانية بخلو المنشآت المعزولة من مرض أنفلونزا الطيور.
- تم الحصول على الموافقة على إعتماد 37 منشأة بهدف تشجيع وفتح أسواق للتصدير لهذا القطاع.