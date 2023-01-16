شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل مشروع إنتاج الدجاج البياض بوزارة الزراعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس رفيق قاسم المدير التنفيذى لمشروع إنتاج البيض بمنطقة النهضة بالعامرية بوزارة الزراعة أنه تم طرح 86 ألف دجاجة بياض بسعر 120 جنيها للمربى الصغير والسيدات لتشجيع المرأة والشباب، مشيرًا إلي أنه يتم دفع نصف المبلغ والباقى خلال 6 أشهر.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل:

- تم حجز 60 ألف دجاجة من 86 ألف دجاجة، وسيتم تسليمهم يوم الأربعاء.

- تم بيع 90 الف دجاجة فى الدورة السابقة.

- المشروع يقع على مساحة سبعة أفدنه، عبارة عن 6 عنابر "4 تربية بطاقة 25 ألف طائر فى العنبر، 2 عنبر إنتاج بطاقة 21 ألف طائر فى العنبر"، بالإضافه إلى مصنع أعلاف بطاقة 5 طن فى الساعة و سايلو لتخزين الحبوب بسعة 250 طن، ويخدم المنطقة المحيطة به.

- وزارة الزراعة تقوم بطرح كميات كثيرة واضافية من بيض المائدة في الأسواق بأسعار مخفضة للمواطنين، حيث حققت فيه مصر الاكتفاء الذاتي من الدواجن والبيض .

‏ - مشروع إنتاج الدجاج البياض تابع للصندوق المركزى لتنمية الثروة الحيوانيه بالأراضى المستصلحة وطاقته الإنتاجية من بيض المائدة حوالى 1100 طبق يوميا، ويباع للمواطنين بأسعار مخفضة .

- صناعة الدواجن تستوعب حوالى 3 مليون عامل ، وتبلغ حجم الاستثمارات فيها حوالى 100 مليار جنيه.

- تم عمل قاعدة بيانات تعتمد على حصر دقيق لأنشطة الثروة الداجنة تشتمل على "المزارع – معامل التفريخ – مصانع الأعلاف – المجازر – منافذ بيع الأدوية"مع توفير أراضي لإقامة مشروعات الثروة الداجنة في المناطق الصحراوية، ودعم الحصول على موافقة المنظمة العالمية للصحة الحيوانية بخلو المنشآت المعزولة من مرض أنفلونزا الطيور.

- تم الحصول على الموافقة على إعتماد 37 منشأة بهدف تشجيع وفتح أسواق للتصدير لهذا القطاع.