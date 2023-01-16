شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار اللحوم بمعرض "أهلا رمضان" في فيصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بمعرض أهلا رمضان بشارع فيصل الرئيسى بمحافظة الجيزة بجانب أيضا طرح كافة أنواع السلع الغذائية ومنتجات المخبوزات والدقيق والبقوليات بأسعار مخفضة.

وتم طرح منتجات الدواجن المجمدة والأسماك الطازجة والمجمدة من خلال مشاركة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ومنافذ أمان لوزارة الداخلية وكذلك مشاركة كبرى الشركات.

ويتم طرح منتجات اللحوم الطازجة السوداني بسعر 135 جنيها للكيلو وطرح اللحوم البلدي بسعر من 150جنيها إلى 160 جنيها للكيلو وطرح لحوم ضأن طازجة بسعر 165 جنيها للكيلو، بجانب أيضا طرح كميات كبيرة من اللحوم المجمدة البرازيلى ولحم مفروم وكفتة بأسعار مخفضة بالمعرض ولحوم برازيلى مفروم طبق زنة 500 جرام بسعر 60 جنيها .

وقد شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، افتتاح معرض "أهلا رمضان" الرئيسي بمحافظة الجيزة، بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، وعدد من نواب البرلمان والمسؤولين.

وخلال الافتتاح، أكد رئيس الوزراء، أن تبكير موعد افتتاح معارض "أهلا رمضان"، لتبدأ من يناير الجاري، يأتي تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بهدف توفير السلع للمواطنين بأسعار منخفضة، من خلال معارض "أهلا رمضان" وغيرها من المنافذ المتنقلة، ومنافذ وزارات الزراعة، والدفاع، والداخلية، والتنمية المحلية.

وتفقد رئيس الوزراء ومرافقوه، جانباً كبيراً من المعرض للوقوف على توفر مختلف المواد الغذائية والسلع الأساسية، التي تهم المواطن، وكذا التأكد من بيعها بأسعار مناسبة.

وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ، أنه تم افتتاح عدد من معارض "أهلاً رمضان" بعدة محافظات، وجار التوسع بإنشاء عدد آخر من تلك المعارض بكافة المحافظات، بخطة تستهدف توفير 5 معارض بكل محافظة، على أن يتم نشر تلك المعارض أيضاً بالقرى ‏والنجوع مع السيارات المتنقلة والمجمعات الاستهلاكية ‏لتخفيف العبء على المواطنين، مشيراً إلى أن نسب ‏التخفيضات على السلع بتلك المعارض ستصل إلى أكثر من 30%.