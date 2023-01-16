شكرا لقرائتكم خبر عن الغرف التجارية: معارض "أهلا رمضان" رسالة للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن افتتاح معارض "أهلا رمضان" على مستوى الجمهورية، بمثابة رسالة للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

أضاف علاء عز، في مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر" مع الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة CBC، أن الحكومة والقطاع الخاص يعملان سويات من أجل توفير المواطنين بأسعار مخفضة، وجرى إقامة معارض أهلا رمضان على مستوى 18 محافظة بالجمهورية.

وأوضح الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن هناك معارض تقدم تخفيضات تصل إلى 50% عن مثيلتها بالأسعار بالأسواق الأخرى، مؤكدا: "الدولة بالكامل تعمل لتوفير السلع للمواطنين وبأسعار مخفضة".

وأكمل علاء عز: "بعض الشركات ستطرح السلع الغذائية بسعر التكلفة فقط وبنفس الجودة في الأسواق"، مشيرا إلى الإفراج عن بضائع بقيمة 9.1 مليار دولار خلال الفترة السابقة.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد شهد افتتاح معرض "أهلا رمضان" الرئيسي بمحافظة الجيزة، بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، وعدد من نواب البرلمان والمسؤولين.

وخلال الافتتاح، أكد رئيس الوزراء، أن تبكير موعد افتتاح معارض "أهلا رمضان"، لتبدأ من يناير الجاري، يأتي تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بهدف توفير السلع للمواطنين بأسعار منخفضة، من خلال معارض "أهلا رمضان" وغيرها من المنافذ المتنقلة، ومنافذ وزارات الزراعة، والدفاع، والداخلية، والتنمية المحلية.

وتفقد رئيس الوزراء ومرافقوه، جانباً كبيراً من المعرض للوقوف على توفر مختلف المواد الغذائية والسلع الأساسية، التي تهم المواطن، وكذا التأكد من بيعها بأسعار مناسبة.

وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ، أنه تم افتتاح عدد من معارض "أهلاً رمضان" بعدة محافظات، وجار التوسع بإنشاء عدد آخر من تلك المعارض بكافة المحافظات، بخطة تستهدف توفير 5 معارض بكل محافظة، على أن يتم نشر تلك المعارض أيضاً بالقرى ‏والنجوع مع السيارات المتنقلة والمجمعات الاستهلاكية ‏لتخفيف العبء على المواطنين، مشيراً إلى أن نسب ‏التخفيضات على السلع بتلك المعارض ستصل إلى أكثر من 30%.