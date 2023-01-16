شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الغرف التجارية: إقبال شديد من المواطنين على شراء السلع من معرض "أهلا رمضان" بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عادل ناصر، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن رئيس الوزراء ووزير التموين والتجارة والصناعة منذ أكثر من شهر حرصوا على عقد اجتماعات مع اتحاد عام الغرف التجارية لتحديد الخطة المقبلة نظرًا لندرة بعض السلع في السوق واستغلال بعض الناس للبيع بأسعار غير حقيقي لهذه السلعة.

وأضاف "ناصر"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه جرى عقد 3 اجتماعات وعمل تحديد وإلزام لجميع الغرف التجارية في كل أنحاء الجمهورية بعمل 5 معارض في كل محافظة على الأقل وعلى حسب احتياجات كل محافظة، فالجيزة على سبيل المثال تنظم 15 معرضا هذا العام.

وأشار إلى أنه جرى افتتاح أولى معارض "أهلا رمضان" في الجيزة اليوم بحضور رئيس الوزراء، وشهد المعرض توافر كبير، وحرص الرئيس السيسي في محاربة الغلاء بتوفير هذه السلع بأسعار مناسبة، وشهد المعرض زحام شديد وإقبال كبير لشراء السلع.

قال النائب عادل ناصر، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن تخفيضات الأسعار في سلع معارض "أهلا رمضان" تتراوح ما بين 20% و25% و30% وأخرى تصل إلى 50%.

وأضاف "ناصر"، أن وزير التجارة والصناعة عقد أكثر من 3 اجتماعات بمشاركة اتحاد عام الغرف التجارية لإلزام الشركات أنها تخفض أسعارها بالمعرض وتتحمل نتيجة عدم خروج البضاعة من الموانئ، والتي بدأت تنتظم بشكل أفضل كثيرا منذ أغسطس الماضي.

وتابع: "هدفنا كصناع وتجار ومستوردين أن نتعاون مع أبناء شعبنا، وفي أحد اجتماعاتنا مع وزير التموين قولت له نتعهد بأننا لن نزيد الأسعار لمدة 3 أشهر ، وفعلا لم نزود لأننا نشعر بالموقف العام الذي نحن فيه في العالم كله وليس في مصر فقط".

وأوضح أن أهم السلع الموجودة في معرض أهلا رمضان هي السكر والدقيق والمكرونة والزيت والسمنة، وهي السلع التي يحتاجها المواطن.