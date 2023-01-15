شكرا لقرائتكم خبر عن «النيل للمجمعات»: يوجد جميع أنواع السلع بجودة على أعلى مستوى وبأسعار تنافسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد أبو مندور، رئيس القطاع التجارى بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، تفاصيل توفير لحوم بلدى طازجة مذبوحة محليًا بـ 135 جنيهًا للكيلو، وكبدة طازجة بنفس السعر.

وقال أبو مندور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مٌقدمة برنامج «صالة التحرير» عبر فضائية «صدى البلد»، أن هذه اللحوم متوفرة بجميع الأنواع للبيع بنفس السعر، وهى آمنة تمامًا؛ لأنها تخضع للرقابة البيطرية.

وأضاف، مساء اليوم الأحد، أن هذه اللحوم متوفرة على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن سعر اللحوم البتلو المستوردة 125 جنيهًا لكيلو، وهى لحوم تُشرف عليه جهات رقابية وبيطرية، ووصل سعر الدواجن المحلى المجمدة 65 جنيهًا، ودواجن مستوردة بـ 65 جنيهًا.

وأوضح أن هذه المجمعات تحوى جميع أنواع السلع، بجودة على أعلى مستوى؛ وبأسعار تنافسية تصل تخفيضاتها من 20% إلى 30%، لافتًا إلى أنه تم افتتاح معرضًا لبيع السلع المُخّفضة فى منطقة الطالبية بالهرم، بنفس الأسعار التى يتم بيعها فى المجمعات.

ولفت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مٌقدمة برنامج «صالة التحرير» عبر فضائية «صدى البلد»، إلى أن سكر التموين بـ 10.5 جنيه، والسكر الحر بسعر 14.5 جنيه للمستهلك، مؤكدًا توافر كميات من السكر حتى بعد انقضاء شهر رمضان المقبل، إلى جانب توفير أرز تموينى مقابل 10.5 جنيه، وأرز حر بـ 14.5 جنيه، وأرز عريض الحبة بـ 16.5 جنيه.

وأشار محمد أبو مندور، رئيس القطاع التجارى بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، إلى أن سعر طبق البيض وصل إلى 86 جنيهًا للكرتونة، ومكرونة التموين 400 جرام بـ 6 جنيهات، كما يتم توفير 400 جرام مكرونة الحر أيضًا مقابل 6 جنيهات، ويتم بيع زجاجة الزيت 800 مللى بـ 25 جنيهًا.