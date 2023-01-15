شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: معرض أهلا رمضان بفيصل يوفر سلعا غذائية متنوعة بتخفيض 30% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن معرض أهلا رمضان بشارع فيصل يوفر مختلف أنواع السلع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية واللحوم والدواجن والأسماك بالإضافة إلى الخضار والفاكهة بتخفيضات تتراوح بين 20 و 30%‏ عن مثيلاتها في الأسواق المحلية لتلبية احتياجات المواطنين وبجودة عالية

وأضاف الوزير على هامش افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء معرض أهلا رمضان بفيصل، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تشارك بكثافة فى معارض أهلا رمضان بكافة أنحاء الجمهورية من خلال شركات الجملة والمجمعات والمطاحن والزيوت واللحوم والأسماك.

كان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء معرض " اهلا رمضان " بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة يرافقة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام امنه وزير التمنية المحلية المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة تصل ل 30%تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في التوسع في إنشاء معارض " أهلا رمضان " في كافة المحافظات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة ، كذلك تأمين مخزون استراتيجي من كافة المنتجات والسلع الأساسية طوال الوقت ، حيث تطرح الوزارة كافة السلع الأساسية ومنتجات اللحوم بأسعار مخفضة تتراوح من 25 الى 30% وسط الإقبال الكبير على شراء المنتجات من منافذ وفروع معارض " أهلا رمضان " .

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد وجه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بشأن مشاركة منافذ المجمعات الاستهلاكية في معارض أهلا رمضان من خلال تخصيص ركن بكل منفذ لطرح المنتجات بأسعار مخفضة بجانب مشاركة الشركات التابعة في الوجه البحري وأيضا في محافظات الصعيد في معارض اهلا رمضان كذلك إطلاق العديد من السيارات المتنقلة لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة أيضا للمواطنين في القرى والنجوع وفى الأماكن التي لا يتواجد فيها منافذ للمجمعات الاستهلاكية أو التي تبعد عن فروع معارض" أهلا رمضان ".

كما سيتم زيادة عدد الشوادر للحد من ارتفاع أسعار السلع، كما يتم إقامة شوادر أهلا رمضان في منافذ جمعيتي و بدالى التموين من خلال طرح السلع الحرة للمواطنين كذلك مشاركة كبرى السلاسل التجارية في التخفيضات من خلال تخصيص ركن خاص بها لطرح السلع بنفس تخفيضات معارض أهلا رمضان، إضافة إلى طرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين كميات كبيرة من السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بأسعار مخفضة أيضا.

على جانب اخر تسمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في طرح منتجات كبيرة من السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة بأسعار مخفضة تصل لـ 30%، فى ظل وجود مخزون استراتيجي من كافة السلع تكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة، كذلك طرح السلع بمنافذ ومعارض "أهلا رمضان".

وأطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السيارات المتنقلة من خلال الشركات التابعة للوزارة لطرح السلع الغذائية للمواطنين في القرى والنجوع بأسعار مخفضة بالتوازي مع التوسع في إنشاء معارض "أهلا رمضان" في المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي رئيس الجمهورية بتوفير كافة السلع الغذائية طوال الوقت، كما شاركت منافذ المجمعات الاستهلاكية في معارض "أهلا رمضان" حيث يتم تخصيص ركن بكل منفذ لطرح السلع وأيضا مشاركة كبرى السلاسل التجارية في تخفيضات الأسعار .