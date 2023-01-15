شكرا لقرائتكم خبر عن الزعيم الخالد.. 105 سنوات على ميلاد جمال عبد الناصر (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر اليوم الذكرى الـ105 على ميلاد جمال عبد الناصر، الذى ولد فى 15 يناير 1918، لأسرة تنتمى إلى قرية بنى مر بمحافظة أسيوط فى صعيد مصر.



105 سنوات على ميلاد جمال عبد الناصر