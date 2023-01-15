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الزعيم الخالد.. 105 سنوات على ميلاد جمال عبد الناصر (إنفوجراف)

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القاهرة - سامية سيد - تمر اليوم الذكرى الـ105 على ميلاد جمال عبد الناصر، الذى ولد فى 15 يناير 1918، لأسرة تنتمى إلى قرية بنى مر بمحافظة أسيوط فى صعيد مصر.

 


105 سنوات على ميلاد جمال عبد الناصر

 

الإنفوجراف يستعرض محطات من حياة الزعيم الخالد جمال عبد الناصر:

 

ولد فى 15 يناير 1918  

 

تخرج فى الكلية الحربية 1938 

 

قاد تنظيم الضباط الأحرار 1949

 

شارك فى ثورة 23 يوليو 1952

 

انتُخب رئيسا للجمهورية يونيو 1956

 

أمّم شركة قناة السويس يوليو 1956

 

توفى فى 28 سبتمبر 1970

 

-انحاز للعدالة الاجتماعية بقرارات جريئة مثل مجانية التعليم والإصلاح الزراعى

-أسس نهضة اقتصادية وصناعية من خلال الخطط الخمسية وإنشاء القطاع العام

-انشغل بالقومية العربية ودعم حركات التحرر الوطنى فى المنطقة العربية وأفريقيا

-من مقولاته البارزة:

الحق بغير قوة ضائع والسلام بغير مقدرة الدفاع عنه استسلام

المترددون لن تقوى أيديهم المرتعشة على البناء

لا يمكن أن يكون الغنى إرثًا والفقر إرثًا

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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