الأوقاف تطلق مسابقة في حفظ القرآن لأبناء مطروح بجوائز قيمتها 200 ألف جنيه

القاهرة - سامية سيد - أطلق الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح المسابقة المحلية المشتركة لأبناء محافظة مطروح فى شهر رمضان المبارك، وذلك فى إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف ومحافظة مطروح فى خدمة كتاب الله والتشجيع على حفظه وفهم معانيه.

وأوضحت الوزارة أنه من المقرر أن يبدأ الإعلان عن المسابقة بمديرية أوقاف مطروح خلال أسبوع وتُجرى امتحاناتها فى شهر شعبان ليكرم الفائزون فيها فى احتفال المحافظة بليلة القدر بجوائز 200 ألف جنيه مناصفة بين الأوقاف والمحافظة على أربع مستويات :

• المستوى الأول : المرحلة الابتدائية 7 أجزاء.