شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تطلق مسابقة في حفظ القرآن لأبناء مطروح بجوائز قيمتها 200 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أطلق الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح المسابقة المحلية المشتركة لأبناء محافظة مطروح فى شهر رمضان المبارك، وذلك فى إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف ومحافظة مطروح فى خدمة كتاب الله والتشجيع على حفظه وفهم معانيه.
وأوضحت الوزارة أنه من المقرر أن يبدأ الإعلان عن المسابقة بمديرية أوقاف مطروح خلال أسبوع وتُجرى امتحاناتها فى شهر شعبان ليكرم الفائزون فيها فى احتفال المحافظة بليلة القدر بجوائز 200 ألف جنيه مناصفة بين الأوقاف والمحافظة على أربع مستويات :
• المستوى الأول : المرحلة الابتدائية 7 أجزاء.
• المستوى الثاني : المرحلة الإعدادية 10 أجزاء.
• المستوى الثالث : المرحلة الثانوية والجامعية نصف القرآن الكريم.
• المستوى الرابع : مفتوح للجميع في القرآن الكريم كاملا، (أئمة ووعاظ ومعلمون ومعلمات وغيرهم).
وستضم المسابقة إلى جانب حفظ القرآن الكريم الإلمام بالآداب العامة في الإسلام.
ومن ناحية أخرى، أعلنت وزارة الأوقاف، توزيع توزيع 20 طنًّا من اللحوم (الدفعة السابعة والعشرين)، بدءًا من يوم الأحد 22/ 1/ 2023م وحتى الخميس 26/1/2023م، حيث سيتم توزيعها على المحافظات الآتية:"الإسكندرية- بني سويف- المنيا- البحيرة- أسيوط- الفيوم- قنا- كفر الشيخ- الإسماعيلية- دمياط- الأقصر – بورسعيد"، ليبلغ إجمالي ما تم توزيعه ( 881 ) طنًّا من اللحوم حتى الآن، بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي والمحافظات المعنية.