شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار السلع بمعرض "أهلا رمضان" فى فيصل.. قبل افتتاح المنفذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح محافظة الجيزة مساء اليوم الأحد، معرض "أهلا رمضان" في أرض المطاحن بشارع الملك فيصل؛ لتوفير السلع الأساسية والمستلزمات الرمضانية للمواطنين بأسعار مخفضة.

ويتيح المعرض ولمدة 3 أشهر، منتجاته بعدد 101 باكية تعرض سلع تموينية ومنتجات طازجة ومخبوزات وعطارة وألبان ولحوم ودواجن وأسماك بنسب تخفيض تتراوح بين 30 و50% عن المعروض بالأسواق، وذلك بمشاركة 60 عارضا، على أن يستقبل المواطنين يوميا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 11 مساءً.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية أسعار السلع داخل المعرض قبل افتتاحه مساء اليوم.

-كيلو السكر بـ14.5 جنيه بدلا من 18 جنيها.

-كيلو الأرز بـ14.5 جنيه بدلا من 18 جنيها.

-المكرونة 300 جرام بـ5.25 جنيه بدلا من 6 جنيهات.

-كيلو الدقيق بـ17 جنيها بدلا من 20 جنيه.

-أرز بسمتي سوبر بـ55 جنيها بدلا من 65 جنيه.

-أرز بسمتي وسط بـ40 جنيها بدلا من 48 جنيه.

-أرز بسمتي عادي بـ32 جنيها بدلا من 40 جنيه.

-الفريك البلدي بـ40 جنيها بدلا من 60 جنيه.

-الفول المدشوش بـ28 جنيها بدلا من 36 جنيها.

-الفول المستورد بـ24 جنيها بدلا من 30 جنيه.

-العدس الأصفر بـ38 جنيها بدلا من 48 جنيها.

-العدس بجبة بـ36 جنيها بدلا من 46 جنيها.

-الترمس الحلو بـ36 جنيها بدلا من 40 جنيها.

-شيكارة مكرونة بـ167 جنيها بدلا من 180 جنيها.

-فلفل أحمر ببريكة بـ60 جنيها بدلا من 80 جنيها.

-بهارات فراخ بـ80 جنيه بدلا من 120 جنيه.

-بهارات بـ60 جنيه بدلا من 80 جنيه.

-كيس ملوخية2 بـ15 جنيها بدلا من 20 جنيها.

-كيس فاصوليا2 أو سبانخ أو خضار مشكل بـ15 جنيها بدلا من 20 جنيه.

-طبق البيض بـ80 جنيها بدلا من 90 جنيها.

-الزيت الخليط 800 جرام بـ35 جنيها بدلا من 45 جنيها.

-كيلو الأرز السائب بـ12 جنيها بدلا من 13 جنيها.

-كيلو الفراخ المجمدة بـ65 جنيه.

-اللحم البرازيلي المجمد 500 جرام بـ60 بدلا من 70 جنيه.

-البلطي الصغير بـ39,99 جنيه.

-البلطي الكبير بـ44 جنيها.