شكرا لقرائتكم خبر عن ‎وزير الصحة: الدولة تضع تحسين جودة الخدمات الصحية للمواطنين على رأس أولوياتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‎شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، صباح اليوم الأحد، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة، ومجموعة من مقدمى خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، بهدف دعم الاستفادة من الخبراء العالميين فى التخصصات الطبية المختلفة، لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين "مجانا" فى وزارة الصحة والسكان. ‎وقع البروتوكول عن وزارة الصحة والسكان، الدكتور هشام زكى رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات غير الحكومية والترخيص، وذلك بحضور عددا من القيادات ورؤساء الهيئات والقطاعات بالوزارة. وفى كلمته، أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أهمية المشاركة المجتمعية والتنموية بين القطاعين العام والخاص، فى دعم المنظومة الصحية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تضع ملف تطوير وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، على رأس أولوياتها، لذا عكفت الوزارة على تبنى استراتيجية تهدف إلى التشارك وتبادل الرؤى والخبرات مع الجهات المعنية من القطاع الخاص، للعمل معًا على وضع رؤية مستقبلية تستهدف رفع كفاءة واستحداث الخدمات الطبية، بما يتماشى مع المعايير العالمية، الأمر الذى ينعكس على تحقيق أفضل تغطية صحية للمواطن، مؤكدًا أن هذا التعاون يعد خطوة أساسية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إنه وفقًا للبروتوكول، يتم التعاون لاستقدام عددا من الخبراء الأجانب فى مختلف التخصصات الطبية التى تمثل أولوية عاجلة فى الملف الصحي، وذلك للعمل بمختلف مستشفيات وزارة الصحة والسكان، بجميع محافظات الجمهورية، وتقديم الخدمة بالمجان، لمدة تمتد ما بين يوم إلى يومين، لإجراء العمليات الجراحية الدقيقة والحرجة، وتبادل النقاشات العلمية والجلسات التناظرية لتشخيص المرضى، بالإضافة إلى عقد وتنظيم دورات تدريبية للاستفادة العلمية والعملية، وأيضًا تبادل الخبرات بين الأطباء المصريين والخبراء الدوليين.

‎وأوضح أن البروتوكول يساهم فى الحد من النفقات الحكومية للعلاج على نفقة الدولة بالخارج، وتخفيف العبء عن المرضى الذى يتلقون العلاج بالخارج على نفقتهم الخاصة، وجذبهم لتلقى خدمة طبية وفقا لأحدث البروتوكولات والأساليب العلمية، وذلك داخل المستشفيات المصرية، لافتًا إلى أن الوزير، أبدى حرصه على الاستمرارية فى التطلع توفير أفضل الكفاءات الدولية بمستشفيات وزارة الصحة والسكان، والتشارك نحو حصول كل مريض مصرى على أفضل خدمة طبية.

‎وأشار «عبدالغفار» إلى أن هذا التعاون سيعمل على جذب السياحة العلاجية بمصر، تماشيا مع رؤية القيادة السياسية فى ملف السياحة العلاجية، مشيرًا إلى أهمية فتح آفاق للتشارك والتعاون مع الشركات والجهات المنوطة بالاستثمار الصحى فى مصر، واستحداث خدمات الرعاية الصحية ورفع كفاءة الفرق الطبية، بالإضافة إلى تطوير المنشآة الطبية، الأمر الذى يعمل على ضمان نجاح مشروع ملف السياحة العلاجية، وتحقيق تغطية صحية شاملة للمترددين على المستشفيات.

‎ومن جانبه، قال الدكتور هشام زكى رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات غير الحكومية والترخيص، إنه فى إطار هذا التعاون فقد تم تنظيم عدة زيارات للخبراء الأجانب بـ 5 مستشفيات تابعة للوزارة، تشمل (دار الشفاء، 6 أكتوبر للتأمين الصحي، الجلاء التعليمي، أحمد ماهر التعليمي، الجمهورية التعليمي)، وإجراء عدد من العمليات الجراحية الدقيقة والتى تضمنت (استئصال الأورام الخبيثة والليمفاوية من الرحم، واستئصال تكيس المبيض بالمنظار، وتوسيع الشريان الفخدى وشريان الساق الأمامى عن طريق البالوانات باستخدام القسطرة الطرفية، استئصال أورام الكلى والمستقيم)، مؤكدًا أن الرعاية الصحية المتكاملة حق من حقوق المريض المصري، منوهًا إلى أن الوزارة تعمل جاهدة لزيادة رضاء المواطنين عن الخدمات الصحية.