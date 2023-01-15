شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تنعى طالبا بمدرسة فنية فى القاهرة توفى بعد نقله للمستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الطالب محمد خالد بمدرسة الشهيد محمود رأفت الصناعيه بإدارة الخليفة والمقطم على نظام العمال، والذى وافته المنية بعد نقله إلى مستشفى البنك الأهلى، حيث نعى الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى والدكتور محمد موسى عماره - رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفنى الطالب محمد خالد توفيق عبد الغنى - بالصف الأول الثانوى. وكان الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم للتعليم الفني، أكد على عدم حرمان طلاب التعليم الفنى (حكومى وخدمات) الغير مسددين للمصروفات الدراسية من أداء الامتحانات العملية والنظرية، وذلك بعد رصد قيام عدد من المدارس بحرمان بعد الطلاب غير المسددين من الامتحان.

ووجه نائب الوزير فى خطاب لها الإدارات التعليمية ا باتخاذ إحدي الإجراءات التالية

- عدم إصدار بيان نجاح أو رسوب للطلاب غير المسددين للمصروفات إلا بعد قيام ولي الأمر بسداد المصروفات.

- عدم إصدار أي بيانات قيد أو أي محررات رسمية أو اعتماد استمارات بطاقة الرقم القومي إلا بعد قيام ولي الأمر بسداد المصروفات.

وشدد على أنه في حالة أنه قد سبق وتم حرمانه بعض الطلاب غير المسددين للمصروفات الدراسية من أداء الامتحانات يتم عقد امتحان تكميلي لهم هذه الامتحانات ، علي أن يتم احتساب الدرجة الفعلية التي يحصل عليها الطالب، مع إعفاء الطلاب كليا من سداد المصروفات الدراسية في حالة قيامهم بحث اجتماعي يثبت عدم تمكنهم من سداد المصروفات.