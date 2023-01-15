شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يشيد بالعلاقات الاستراتيجية الشاملة مع جمهورية الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد وزير الخارجية سامح شكري، بالعلاقات الاستراتيجية الشاملة بين القاهرة وبكين، مشيرا للتعاون في عدة مجالات منها الاقتصادي والثقافي والاستفادة الكاملة مما لدى الصين من قدرات اقتصادية واستثمارية، وما تضطلع به الشركات الصينية في دعم جهود مصر التنموية، مشيرا لدور الشركات الصينية في البنية الأساسية ومنها حي المال والأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أن الشراكة أدت لتنسيق اعمق لكثير من العلاقات الإقليمية والدولية في إطار التنسيق بين البلدين.

أشار وزير الخارجية سامح شكري في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية الصين، أن بكين كانت داعمة دوما للدولة الوطنية في الدول التي عانت خلال السنوات الماضية، ودعمها لمؤسسات الدول بعيدا عن التدخلات الخارجية، متطرقا لتعزيز علاقات التعاون في كافة المحافل الإقليمية والدولية والتعامل وفق قيم ومعايير راسخة تحقق العدالة بعيدا عن التدخل في الشأن الداخلي.

وأوضح وزير الخارجية أن مصر تتطلع لتعزيز العلاقات والوصول بها لافاق ارحب في ظل الثقة المتبادلة للتعاون في كافة المجالات، مشيرا إلى أن مصر تتطلع للاستفادة من التجربة الصينية التي ننظر لها بكل تقدير واحترام، لافتا إلى أن بكين دوما داعما للدولة المصرية .