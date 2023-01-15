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شكرا لقرائتكم خبر عن رحلات سياحية للمتعافين من تعاطى المخدرات ضمن خدمات ما بعد العلاج.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يستمر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق - فى تقديم خدمات ما بعد العلاج للمتعافين من الإدمان، للحد من الانتكاسة والدمج المجتمعى ونظم الصندوق رحلات للمتعافين بمراكز العزيمة التابعة للصندوق إلى معبد "دندرة" بمدينة قنا، ضمن الخدمات والأنشطة التى يحرص الصندوق على تقديمها بشكل مستمر للمتعافين، وذلك بعد تقديم العلاج المجانى فى إطار الحرص على خلق جو ترفيهى وكسر الملل لدى المتعافين وتحفيزهم على استكمال برامج التأهيل النفسى والاجتماعى داخل مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان .
من جانبه أشار الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ،الى حرص الصندوق على تقديم الخدمات ما بعد العلاج والدمج المجتمعي للمتعافين وتنفيذ الأنشطة الترفيهية للمتعافين داخل مراكز العزيمة خلال فترة التأهيل ، كما يتم أيضا تنظيم مسابقات ثقافية وترفيهية داخل مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، كذلك العمل على تنمية مواهب المتعافين مثل الموسيقى والرسم وابتكار وتنفيذ العديد من الحرف اليدوية على شكل تحف فنية .
وأوضح "عثمان " أنه تنظيم أكثر من دوري رياضي للمتعافين من الإدمان على مدار عام 2022 في إطار حرص الصندوق على الاهتمام بهم حتى بعد مرحلة العلاج والعمل على تأهيلهم ودمجهم مرة أخرى في المجتمع ،كذلك تنظيم العديد من الاحتفالات ضمن الأنشطة التوعوية المختلفة التي ينفذها الصندوق للمتعافين من الإدمان أثناء الاحتفالات بالأعياد والمناسبات كمجموعة من الإجراءات الوقائية وتسمى برامج لحماية المتعافين خلال فترة الأعياد والاحتفالات ،خاصة وأن هذه الفترة تعد من الفترات شديدة الخطورة لدى مرضى الإدمان الذين لم يكتمل تعافيهم بشكل كامل ،حيث أن الكثير من الدراسات والأبحاث تؤكد تزايد التعاطي خلال الاحتفالات في المناسبات والأعياد والعطلات الرسمية وأنها أحد العوامل الرئيسية لانتكاسة المتعافين، ونفس الأمر بالنسبة للمتعافين الذين مازالوا يتلقون العلاج داخل المستشفيات ويتوافق خروجهم مع أيام الأعياد حيث يتم تأجيل خروجهم وتنظيم احتفالات لهم داخل مراكز العزيمة التابعة للصندوق لحمايتهم لمجرد التفكير في العودة للإدمان.