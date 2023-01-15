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شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسعار الأراضى المميزة والأكثر تميزا والمتوسطة.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
أولا: أسعار الأراضى الأكثر تميزا والمدن المطروحة بها
١- عدد القطع المطروحة 425 قطعة .
سعر المتر فى مدينة بني سويف الجديدة 3435 جنيها.
سعر المتر في مدينة أسيوط الجديدة 3240 جنيها.
سعر المتر في مدينة سوهاج الجديدة 2825 جنيها.
سعر المتر في مدينة أسوان الجديدة 2470 جنيها.
٢- مساحة الأراضى الأكثر تميزا تتراوح ما بين 405 متر وحتي 635 متر .
ثانيا: أسعار الأراضى المميزة والمدن المطروحه بها
سعر المتر في مدينة أسيوط الجديدة يتراوح بين 1080 وحتي 2140 جنيها.
سعر المتر في مدينة ناصر غرب أسيوط 2805 جنيها.
سعر المتر في مدينة سوهاج الجديدة 2705 جنيها.
سعر المتر في مدينة قنا الجديدة 2210 جنيها.
ثالثا: أسعار الأراضى المتوسطة والمدن المطروحة بها
سعر المتر في مدينة بنى سويف الجديدة 1720 جنيها.
سعر المتر في مدينة أسيوط الجديدة 2015 جنيها.
سعر المتر في مدينة سوهاج الجديدة 1915 جنيها.
سعر المتر في مدينة قنا الجديدة 1840 جنيها.