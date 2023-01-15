شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى: نتطلع لزيادة السياحة الصينية الوافدة إلى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد وزير الخارجية على أهمية السياحة التى لها دور كبير فى دعم الناتج الدخل المحلى وتتطلع للتعاون مع الصين فى هذا المجال وزيادة عدد السياح الصينيين، موضحا أن مصر أول دولة عربية تعترف باستقلال الصين خلال خمسينيات القرن الماضي.

أشار وزير الخارجية فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الصينى اهمية استمرار التواصل بين القاهرة وبكين على كافة الأصعدة وبين كافة المؤسسات لتعزيز الامن والسلم الدوليين، لافتا لاتفاق مصر بشكل كامل مع الصين لتحقيق السلم والاستقرار من خلال دورها فى مجلس الامن، معربا عن تطلع مصر للتنسيق مع الصين على المستوى المتعدد على اساس المصلحة المشتركة.

أوضح وزير الخارجية أن التعاون بين القاهرة وبكين قائم فى عدد من المحافل المختلفة، كاشفا عن تلقيه دعوة من نظيره الصينى لزيارة بكين خلال الفترة المقبلة.