شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم القاهرة يتفقد لجان امتحانات الصف الثانى الثانوى العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى لطلاب الصف الثانى الثانوى، بمدرسة طبرى شيراتون الثانوية بنين التابعة لإدارة النزهة التعليمية، بحضور يحيى حسين، مدير عام الإدارة.

وأدى طلبة الصف الثانى الثانوي، اليوم امتحان مادة اللغة العربية فى الفترة الأولى من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 12 ظهراً، داخل لجان مؤمَّنة، ووسط إجراءات احترازية مشدَّدة حفاظاً على سلامة الطلاب.

واطمأن مدير المديرية من الطلبة على مستوى الإمتحان، حيث أدى 206 طلاب الامتحان، وتمكن 203 طلاب من الدخول على المنصة واستكمل باقى الطلبة الامتحان.

وشدد "موسى" على عدم اصطحاب الطلبة للهواتف المحمولة أثناء أداء الامتحانات، واتخاذ الإجراءات حيال من يخالف ذلك، وأوصى بتوفير وتهيئة الجو المناسب للطلاب.

ومن الجدير بالذكر أن يستكمل الطلبة الفترة الثانية حيث يؤدوا الإمتحان فى مادتى التطبيقات الرياضية للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية.

وكان مدير المديرية، تفقد امس إمتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2023/2022 لطلاب الصف الأول الثانوي، بمدراس إدارة المرج التعليمية، وتابع مدرسة أنور السادات الثانوية بنات واطمأن من الطالبات على سهولة الإمتحانات حيث أدى 753 طالبة الإمتحان، وتمكن 744 طالبة من الدخول على المنصة وعلى الفور تدخل فريق التطوير التكنولوجى واستكمل الطالبات الامتحان، كما تفقد مدرسة المرج الثانوية بنين.