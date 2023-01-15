تعليم الجيزة: 73 ألفا و964 طالب أولى ثانوى تقدموا للامتحانات بنسبة حضور 99٪

القاهرة - سامية سيد - تفقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الأحد، لجان امتحانات عدد من المدارس؛ للوقوف على سير العملية الامتحانية لطلاب الصف الأول الثانوى وحسن أداء شبكة الإنترنت وأعمال الكنترول وغرفة الزائرة الصحية وتواجد الموجه المقيم بالمدارس، بناء على توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وشملت جولة المحافظ، تفقد مدرسة الشهيد أسامة أحمد محمد الثانوية بنات "أم الأبطال سابقا"، ومدرسة الشهيد محمد محمود عبد العزيز الرسمية لغات التابعين لإدارة العمرانية التعليمية، بالإضافة إلى مدرسة وجيه بغدادى الثانوية بنات التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية، وذلك بحضور أحمد زكريا مدير عام إدارة العمرانية التعليمية، وعبد المقصود السعيد مدير عام الإدارة مدير عام لإدارة جنوب الجيزة التعليمية.

وكشف وكيل الوزارة، عن أن عدد المتقدمين من طلاب الصف الأول الثانوى العام لامتحانات اليوم على مستوى المحافظة فى مادتى اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية، بلغ 73964 طالبا وطالبة، بنسبة حضور 99٪.

وأكد أشرف سلومة، على أهمية الالتزام بقواعد ونظم الامتحانات، مشدداً داخل اللجان على عدم اصطحاب التليفون المحمول حتى ولو كان مغلقا، وضرورة الالتزام والانضباط أثناء أداء الامتحانات وأثناء الدخول والخروج، كما حرص على تقديم النصيحة لأبنائه الطلاب بالتريث وعدم التسرع فى الإجابات ونبه على جميع الطلاب شحن التابلت بنسبة 100%.

ووفقا لجداول الامتحانات المعلنة من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى العام (عربى – لغات)، اليوم الأحد 15/1/2023، امتحان مادتى اللغة العربية، واللغة الأجنبية الثانية، والثلاثاء 17/1/2023، امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا، والسبت 21/1/2023، امتحان مادتى التاريخ والأحياء، والإثنين 23/1/2023، امتحان مادتى الرياضيات والفلسفة، والأربعاء 25/1/2023، امتحان مادتى اللغة الأجنبية الأولى، والفيزياء.