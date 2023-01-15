شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القاهرة يتفقد أماكن وضع منافذ السلع الجديدة بالأحياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أحياء المطرية وعين شمس بحضور رؤساء الأحياء لمتابعة توفير أماكن لإنشاء منافذ للسلع الغذائية والاطمئنان على حالة الأسواق، وذلك فى إطار توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة .

وأكد الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه جارى إنشاء منافذ إضافية للسلع الغذائية بأحياء المنطقة الشرقية، لتخفيف العبء عن المواطنين والمساهمة في ضبط الأسعار، بالإضافة إلى توفير السلع بأسعار مخفضة وذلك بالتعاون مع الغرفة التجارية وعدد من الجمعيات والأحزاب.

وأضاف نائب محافظ القاهرة، لـ"الخليج 365"، أن كل حى سيضاف له على الأقل 5 منافذ للسلع الغذائية وستكون بالأماكن العامة والمزدحمة والأكثر كثافة، موضحا أن توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة هي التسهيل في إنشاء المنافذ ومد المرافق لها بدون رسوم.

وأوضح "صابر"، أنه تم إنشاء منافذ بأحياء المطرية وعين شمس والمرج وغيرها، لتعمل على الأقل 3 شهور ويمكن مد فترات عملها إذا لزم الأمر، و ستعمل جنبا إلى جنب مع معارض اهلا رمضان وممكن تبقى 3 شهور، مشيرا إلى أنها ستفتح هذه المنافذ بداية الإسبوع القادم.

وفى السياق شدد محافظ القاهرة على الأجهزة التنفيذية بالمرور اليومى لمراقبة التزام المحال بوضع الأسعار فى مكان معلن وواضح للمواطنين والتأكد من صلاحية وجودة السلع، مؤكدا أنه تم رفع درجة الطوارئ بغرفة عمليات مديرية التموين لمتابعة عمل الإدارات التموينية الفرعية بالأحياء والتواصل المستمر مع رؤساء الأحياء لمتابعة ضبط الأسواق وتوافر السلع بأسعار مناسبة.

كما نشرت محافظة القاهرة أكثر من 100 معرض ومنفذ جديد للسلع الغذائية بجانب 2100 منفذ وجمعية استهلاكية قائمين بالفعل، وذلك لمواجهة غلاء الأسعار الغير مبرر، ومواجهة احتكار السلع ورفع العبء عن كاهل المواطن وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة ومناسبة للجميع، وذلك بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية، مع استمرار الحملات الرقابية على كافة الأسواق والتجار.