شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الطعام المصري يطلق برنامج "فرصة أولى" لمواجهة التقزم ورعاية الأمهات الحوامل وحديثي الولادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الإعلامية منى الشاذلي تلقي الضوء علي الحملة و تبرز جهود البنك محسن سرحان: نطرح القضية لأول مرة من منظور صحي ووقائي بتوفير التغذية السليمة والأنشطة التوعوية والاحترازية نركز على تغذية الأطفال في الـ 1000 يوم الأولى بدءا من الحمل وصولا لسن عامين أطلق بنك الطعام المصري لأول مرة برنامج جديد لمواجهة التقزم تحت عنوان "فرصة أولى" من خلال رعاية الأمهات الحوامل وحديثي الولادة وأطفالهم حتى بلوغهم عامين، في خطوة لتطبيق استراتيجية البنك للتخفيف من حدة معاناة نقص الغذاء على المستحقين، وكمحور أساسي لتحديد أسباب المشكلة وطرق علاجها والحلول العلمية لمواجهتها.

يعد البرنامج هو الأول من نوعه الذي يهتم بمشكلة التقزم، و تم ظهور الإعلامية مني الشاذلي لأول مرة اعلانيا طوال مشوارها العملي، بشكل تطوعي لإلقاء الضوء على تفاصيل حملة التقزم والتي أظهرت تألقا وتميزا كبيرا خلال شرحها للبرنامج الذي تم إطلاقه يوم الأحد 8 يناير 2023، والجهود التي سيبذلها بنك الطعام لمكافحة التقزم، وقيامها خلال الحملة الإعلانية بتوعية الجمهور بقضية التقزم والمشكلات التي يواجهها الطفل المصاب بالتقزم وعائلته، وإبراز دور بنك الطعام المصري للتصدي لهذة القضية.



بنك الطعام المصري

ركزت الحملة على أن التقزم يصيب الأطفال نتيجة سوء التغذية فى الـ 1000 يوم الأولى من عمرهم، بدءا من تكوينهم أجنة فى بطون أمهاتهم وحتى بلوغهم عامين، مما يسبب لهم ضعف النمو الذهني والبدني ويجعلهم من قصار القامة، ويواجهون صعوبات فى التعلم، إلا أن إدراك التقزم بالتغذية السليمة، يساعد الأطفال على الوقاية من الأعراض المرتبطة به.

قال محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، أن البرنامج الجديد الذي تم إطلاقه، يهدف الى الحد من انتشار التقزم بتوفير التغذية السليمة والأنشطة التوعوية والاحترازية لمنع حدوثه من سن مبكر، موضحا أن بنك الطعام يطرح لأول مرة قضية الإطعام من منظور صحي لمرض علاجه الاساسي هو الغذاء ومن منظور وقائي بالتعامل مع الطفل منذ بدء الحمل، وصولا لسن عامين.



الإعلامية مني الشاذلي

أضاف سرحان أن الإحصاءات تشير إلى معدل انتشار التقزم بين الأطفال دون سن الخامسة حوالي 13 %، بينما يبلغ الھزال ونقص الوزن عند الأطفال من 6-8%، اما معدل الأنيميا لدى الأطفال دون سن الخامسة يصل الى %43، وهي أرقام تستدعي ضرورة التركيز على الأطفال الذين لا يحصلون على الغذاء الكافي في الـ 1000 يوم الأولى بدءا من الحمل وصولا الى سن عامين، والذين تنعدم بعد ذلك فرصهم في مستقبل جيد على المستوى الصحي والتعليمي والاجتماعي.وأشار سرحان الى ان بنك الطعام يوفر للسيدات الحوامل من خلال هذا البرنامج مساعدة غذائية مصممة علي أساس علمي لتمدها باحتياجاتها التغذوية المتفردة أثناء فترة الحمل والتى تحتاج خلالها السيدة الى عدة عناصر غذائية لازمة لنمو الجنين بشكل سليم. وأضاف أن بنك الطعام يقدم أيضاً توعية للسيدات خلال فترة ال1000 يوم عن أسس التغذية السليمة وأهمية اجراء فحوصات ومتابعة الحمل بشكل منتظم من خلال الوحدات الصحية.

تأتي أهمية الحملة بأنها الأولى في مصر التي يتم طرحها بحملة إعلانية، تلقى الضوء على المرض وتوضح أسبابه، وطرح الحلول من خلال برنامج بنك الطعام "فرصة أولى" الذي يقدم ابتكار نظام غذائي متكامل وبرامج توعية للأمهات الحوامل وحديثي الولادة، وفهم تصرفات وأداء الأشخاص الذين يعانون من التقزم دون اتهامهم بالنقص أو الفشل أو الضعف وعدم التركيز، بمزيد من التفهم المجتمعي، والتعاطف معهم بشكل أكبر، يمنحهم بعض الفرص المناسبة لوضعهم، بالإضافة الى ضرورة ان يشعر كل افراد المجتمع بأدوارهم في تقليص هذا المرض الذي يؤثر على اطفال اخرين و مساعدة الامهات الحوامل اللاتي لا يحصلن على الغذاء الكافي لإنقاذ مستقبل أولادهم.