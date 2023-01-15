شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تطلق مبادرة "الحياة أمل" لتوفير مجموعة خدمات لكبار السن.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت وزارة التضامن الاجتماعى مبادرة "الحياة أمل" لكبار السن والتى شهدت أولى فعاليتها محافظة الإسماعيلية فى احتفالية كبرى بمشاركة 100 مسن من أعضاء دور وأندية المسنين بمحافظات "بورسعيد – السويس – دمياط – الإسماعيلية"، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى حيث افتتح اللقاء، مها الحفناوى وكيل الوزارة مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالإسماعيلية واللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة و محمود شعبان مدير عام الإدارة العامة للمسنين بالوزارة وقيادات العمل بالوزارة.



دكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى

تضمن الحفل تنظيم عدد من المسابقات الدينية والثقافية والفنية والترفيهية بشكل عام بين الحضور، وقد شهد الاحتفال مشاركة الهلال الأحمر المصرى الذى قام بإجراء عدد من المتابعات الطبية للمسنين المشاركين وتوفير لقاح فيروس كورونا وأدوات التعقيم، وعلى هامش الاحتفال تم إقامة معرض لمنتجات المسنين المتميزة من المنتجات والمشغولات اليدوية المتميزة.



مبادرة الحياة أمل توفر خدمات لكبار السن

وانطلقت المبادرة على مستوى جميع محافظات الجمهورية، حيث تشمل كل مرحلة خمس محافظات فى إطار سياسة الرعاية التى تقدمها الوزارة لكبار السن، حيث تنطلق عبر عدد من المحاور للحماية والرعاية، خاصة أن وزارة التضامن الاجتماعى تولى فئة كبار السن اهتماما كبيرا بتوفير الخدمات المتنوعة طبقاً لخصوصيتهم ولاحتياجاتهم، مع أهمية استغلال قدراتهم وإمكاناتهم ليتم توظيفها للمساهمة فى العمليات التنموية والنهوض بالمجتمع، حيث توفير خدمات الحماية الاجتماعية لحوالى 7,4 مليون ملف معاش، و500 ألف مستفيد من الدعم النقدى "كرامة"، هذا بالإضافة إلى تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية فى 165 مؤسسة رعاية و 192 نادى مسنين و 56 مركز علاج طبيعي، وغير ذلك من الخدمات، كما تم تشكيل اللجنة العليا لرعاية كبار السن بجمهورية مصر العربية بناءً على قرار وزيرة التضامن الاجتماعى رقم 432 بتاريخ 12/9/2017م، والتى تم إعادة تشكيلها بالقرار الوزارى رقم 472 لسنة 2022 تترأسها وزيرة التضامن الاجتماعى وعضوية ممثلى الأطراف المعنية بشؤون المسنين.