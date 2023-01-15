شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: توزيع 35 رأس ماشية مجانا على السيدات الأكثر احتياجا بأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور هانى درويش المدير التنفيذى لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة "سيل " (SAIL) توزيع 35 رأس ماشية للسيدات الأكثر احتياجا بمصر العليا منطقتى وادى الصعايدة ووادى النقرة بمحافظة أسوان لتحسين المستوى المعيشى لتلك الأسر .

وأضاف درويش أن المشروع يسعى دائما لتقديم الخدمات المتنوعة فى مناطق عمله، ويسلط الضوء على الأسر الأكثر فقرا بتلك المناطق، مشيرًا إلى أن مكون تنمية المجتمع أحد مكونات المشروع ومن ضمن أهدافه تقديم المنح غير المستردة للأسر الأكثر احتياجا .

يأتى ذلك فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين، وتحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة .

وقال "درويش" أن رؤوس المواشى التى تم توزيعها هى من أنواع عجلات الجاموس العشار والتى تتحمل الحرارة والظروف البيئية والمناخية فى منطقة صعيد مصر .

وأضاف المدير التنفيذى للمشروع الإستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة "سيل " (SAIL)، أن مشروع الإستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة (سيل) يسعى دائما لتقديم الخدمات المتنوعة فى مناطق عمله ويسلط الضوء على الأسر الأكثر احتياجاً بتلك المناطق، مشيرا إلى أن مكون تنمية المجتمع إحدى مكونات المشروع ومن ضمن أهدافه تقديم المنح غير المستردة للأسر الأكثر احتياجا.