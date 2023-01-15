شكرا لقرائتكم خبر عن شكرى خلال مؤتمر مشترك مع وزير خارجية الصين: تطرقنا لملف سد النهضة الإثيوبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد وزير الخارجية سامح شكري، بعلاقات التعاون مع جمهورية الصين الشعبية، وكذلك الآليات التي تربط قيادة البلدين لوضع رؤية لتحقيق المصالح المشتركة بين القاهرة وبكين، وتحقيق دور السلم والاستقرار في إطار الدور الصيني الذي يلعب دورا هاما في مجلس الأمن، لافتا إلى أهمية تعزيز التعاون لإعلاء المبادئ القائمة عليها العلاقات في ظل التنسيق المشترك بعيدا عن ازدواجية المعايير.

وأوضح وزير الخارجية أن العمل بين البلدين يجرى على أساس التعاون المشترك، وعدم التدخل والمصلحة المشتركة، مشيرا لأهمية التعاون في تعزيز التعاون التنموي، وستعمل مصر في التواصل والعمل المشترك مع الصين على كافة الأصعدة.

وأشار وزير الخارجية سامح شكري إلى وجود افاق للتعاون المشترك بين البلدين، موضحا أن المباحثات تطرقت للقضية الفلسطينية وتطوراتها مع الدور الصيني الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، وحل الدولتين وتحقيق الاستقرار في المنطقة، مؤكدا أنه تم التطرق مع الوزير الصيني حول ملف سد النهضة، وضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم، ورفض الإجراءات الأحادية، والتطلع لدور صيني داعم في هذا الإطار، فضلا عن التشاور حول أزمة الغذاء والطاقة وهي موضوعات رئيسية تم تناولها في المباحثات.