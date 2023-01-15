شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الصين: مصر دولة كبيرة ورائدة فى الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح وزير خارجية الصين تشين جانغ، أن دول الشرق الأوسط تعمل خلال السنوات الماضية على تطوير بلدانها خلال هذه الفترة، مشيرا لبعض الدول التي تشهد اضطرابات نتيجة التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية، داعيا لحل الأزمات السياسية على أساس الحل السياسي بين الدول بعيدا عن التدخلات الخارجية.

وأكد الوزير الصيني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الوزير سامح شكرى، لضرورة دعم الدول في مكافحة الإرهاب، داعيا الدول الخارجية لعدم التدخل في شؤون دول الشرق الأوسط، وترك هذه الدول تحل أزماتها، مشددا على دعم بلاده لحل الأزمات التي تعصف بمنطقة الشرق الأوسط بالعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي، وطرح مبادرة لإحلال السلم والأمن الدوليين في المنطقة، موضحا أن بلاده تعمل على التعاون مع دول الشرق الأوسط للدفاع عن مصالحها المشتركة.

وأشاد وزير خارجية الصين بالدور المصرى الكبير فى منطقة الشرق الأوسط، والتعاون مع الدول في مجالات مختلفة.