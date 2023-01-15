شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات ثنائية بين وزيري خارجية مصر والصين فى مقر الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجري وزير الخارجية سامح شكرى، الأحد، مباحثات ثنائية مع نظيره الصيني، تشين جانغ، ضمن جولته الأفريقية التي بدأها في 9 يناير الجاري، في مسعى لتعزيز علاقات بكين مع القارة السمراء.

وتشمل جولة وزير الخارجية الصيني لقاء مع وزير الخارجية سامح شكري، ولقاء مع الأمين العام للجامعة العربية.

وهذه الزيارة هيّ الأولى التي يجريها وزير الخارجية الصيني الجديد، تشين جانغ، منذ توليه منصبه أواخر العام الماضي، في حين أنه العام الـ33 على التوالي الذي تكون فيه إفريقيا المقصد لأول زيارة خارجية يقوم بها وزراء خارجية الصين الجدد.

ومن المنتظر أن يعقد وزير الخارجية الصيني جلسة مباحثات ثنائية مع الوزير سامح شكري، تتناول تطورات الأوضاع الاقليمية والدولية، إضافة لملف العلاقات الثنائية بين بكين والقاهرة، على أن يعقب ذلك مؤتمر صحفي مشترك.

كما يلتقي جانغ، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة؛ لبحث العلاقات العربية الصينية، والتطورات الإقليمية والدولية بالمنطقة.

وتعد زيارة جانغ هي الثالثة لوزير خارجية صيني إلى مصر ومقر جامعة الدول العربية خلال أربع سنوات، مما يعكس المكانة المهمة التي تحتلها العلاقات الصينية - المصرية والعلاقات الصينية - العربية في الدبلوماسية الصينية والزخم لتنميتهما في السنوات الأخيرة.