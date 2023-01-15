شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر كراسة شروط حجز الأراضى الأكثر تميزا بـ4 مدن جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 كراسات شروط حجز قطع الأراضى الأكثر تميزا، والتى أعلنت عن طرحها وزارة الإسكان فى 4 مدن جديده، وهي سوهاج الجديدة واسيوط الجديدة، واسوان الجديدة، وبنى سويف الجديدة.

وتتراوح مساحة قطع الأراضى ما بين 405 أمتار وحتي 635 مترا، ويتم التقديم اعتبارا من اليوم الأحد وحتي يوم الخميس الموافق 2-2-2023.

وحددت كراسة الشروط ، مبلغ جدية الحجز، 350 ألف جنيه، علي أن يتم استكمال مبلغ 50%، عند التخصيص ، ويتم استكمال باقي قيمة الأرض عند الاستلام.