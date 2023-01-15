شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر كراسة شروط حجز الأراضى المتوسطة بمدن سوهاج وأسيوط وقنا وبنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 كراسات شروط حجز قطع الأراضى المتوسطة والتى أعلنت عن طرحها وزارة الإسكان فى 4 مدن جديده وهي سوهاج الجديدة، أسيوط الجديدة، قنا الجديدة، بنى سويف الجديدة.

وتتراوح مساحة قطع الأراضى ما بين 205 أمتار وحتي 250 مترا، ويتم التقديم اعتبارا من اليوم الأحد وحتي يوم الخميس الموافق 2-2-2023.

وحددت كراسة الشروط مبلغ جدية الحجز، 25 ألف جنيه، على أن يتم استكمال مبلغ 25%، عند التخصيص، ويتم استكمال باقي قيمة الأرض على نظام 3 أقساط سنوية.