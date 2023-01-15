شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. إينى تعلن عن كشف جديد للغاز بشرق البحر المتوسط قبالة سواحل مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها إعلان شركة إيني الايطالية عن اكتشاف غاز جديد مهم في بئر الاستكشاف نرجس -1 الواقعة في منطقة امتياز نرجس البحرية، في شرق البحر الأبيض المتوسط، قبالة سواحل مصر.
"الوزراء": استخراج شهادة الميلاد أفضل خدمة إلكترونية فى رأي المصريين 2022
أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن التكنولوجيا أصبحت أمرًا حتميًا يجب الاعتماد عليه في أدق تفاصيل الحياة اليومية – في ظل الطفرة التكنولوجية التي يشهدها العالم واتجاهه نحو التحول الرقمي- مضيفاً أن الدولة المصرية أولت اهتماماً كبيراً بميكنة جميع الخدمات الحكومية وتفعيل الشمول المالي، وإنهاء الإجراءات واستخراج التصاريح إلكترونيًا.
إينى تعلن عن كشف جديد للغاز فى شرق البحر المتوسط قبالة سواحل مصر
أعلنت شركة إيني الايطالية عن اكتشاف غاز جديد مهم في بئر الاستكشاف نرجس -1 الواقعة في منطقة امتياز نرجس البحرية، في شرق البحر الأبيض المتوسط، قبالة سواحل مصر.
مباحثات ثنائية بين وزيري خارجية مصر والصين فى مقر الوزارة
يجري وزير الخارجية سامح شكرى، الأحد، مباحثات ثنائية مع نظيره الصيني، تشين جانغ، ضمن جولته الأفريقية التي بدأها في 9 يناير الجاري، في مسعى لتعزيز علاقات بكين مع القارة السمراء.
ننشر كراسة شروط حجز الأراضى الأكثر تميزا بـ4 مدن جديدة
أبرزت وكالة الأنباء الكويتية اليوم الأحد، تحقيقا مصورا بعنوان " أهرامات مصر التاريخية تستعيد بريقها كوجهة للمعارض والفعاليات العالمية، ما جعلها خلال الفترة الأخيرة تحظى باهتمام كبير من مختلف وسائل الإعلام العالمية" .
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور للأقمار الصناعية تشير إلى استمرار فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية الغربية تكون خفيفة إلى متوسطة على الإسكندرية وشمال الوجه البحرى، قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا ليلاً على (مطروح- السلوم -مناطق من الصحراء الغربيه) .