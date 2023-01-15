شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. إينى تعلن عن كشف جديد للغاز بشرق البحر المتوسط ​​قبالة سواحل مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها إعلان شركة إيني الايطالية عن اكتشاف غاز جديد مهم في بئر الاستكشاف نرجس -1 الواقعة في منطقة امتياز نرجس البحرية، في شرق البحر الأبيض المتوسط، قبالة سواحل مصر.

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إينى تعلن عن كشف جديد للغاز فى شرق البحر المتوسط ​​قبالة سواحل مصر