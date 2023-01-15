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ننشر كراسة شروط حجز الأراضى المميزة بـ4 مدن جديدة

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القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” كراسات شروط حجز قطع الأراضى المميزة والتى أعلنت عن طرحها وزارة الإسكان فى 4 مدن جديده ، وهي سوهاج الجديدة واسيوط الجديدة، وناصر غرب أسيوط ، وقنا الجديدة .

 

وتتراوح مساحة قطع الأراضى ما بين 650 متر وحتي  وحتي 1050 متر، ويتم التقديم اعتبارا من اليوم الأحد وحتي يوم الخميس الموافق 2-2-2023.

 

وحددت كراسة الشروط ، مبلغ جدية الحجز، 100 ألف جنيه، علي أن يتم استكمال مبلغ 25%، عند التخصيص ، ويتم استكمال باقي قيمة الأرض على 3 أقساط سنوية.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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