شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر كراسة شروط حجز الأراضى المميزة بـ4 مدن جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” كراسات شروط حجز قطع الأراضى المميزة والتى أعلنت عن طرحها وزارة الإسكان فى 4 مدن جديده ، وهي سوهاج الجديدة واسيوط الجديدة، وناصر غرب أسيوط ، وقنا الجديدة .

وتتراوح مساحة قطع الأراضى ما بين 650 متر وحتي وحتي 1050 متر، ويتم التقديم اعتبارا من اليوم الأحد وحتي يوم الخميس الموافق 2-2-2023.

وحددت كراسة الشروط ، مبلغ جدية الحجز، 100 ألف جنيه، علي أن يتم استكمال مبلغ 25%، عند التخصيص ، ويتم استكمال باقي قيمة الأرض على 3 أقساط سنوية.