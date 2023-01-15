شكرا لقرائتكم خبر عن "العاملين بالصحافة" تفوض مجدى البدوى فى تنظيم العلاقة مع اتحاد العمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقر مؤتمر الجمعية العمومية لنقابة العاملين بالصحافة والطباعة والإعلام برئاسة مجدى البدوى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رفع اشتراك العضو إلى عشرة جنيهات شهريا، وذلك بهدف تقديم خدمة صحية واجتماعية أرقى للعاملين، فضلا عن مضاعفة ما يحصل عليه العضو فى المناسبات من امتيازات مالية جديدة.

كما فوضت أعضاء الجمعية العمومية التى تمثل السلطة العليا فى التنظيم النقابى مجدى البدوى رئيس نقابة الصحافة والإعلام فى الدفاع عن مصالح النقابة العامة ولجانها النقابية واتخاذ مايراه مناسبا فى العلاقة مع اتحاد عمال مصر.

وأكد المؤتمر على حق اللجان النقابية فى الشحصية الاعتبارية لتحقيق مصالح العمال طبقا لقانون المنظمانت العمالية رقم 218 لسنة 2017، وفى نفس السياق ثمن حمدى مصيلحى رئيس نقابة الصحافة والطباعة والاعلام الاسبق فكر وتطلعات القيادات والاعضاء التابعين لتصنيف الصحافة والاعلام لما تضمه من قامات ذات فكر ورؤى ثاقبة نجح من خلاله تنظيم عمال مصر عامة والصحافة والاعلام خاصة فى استشراق خطط تتوافق والاتجاه للجمهورية الجديدة.

يذكر أن مؤتمر النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام جاء بعنوان"النقابات والحوار الوطني ..مساحات مشتركة لبناء الجمهورية الجديدة واستمرت فعالياته يومين بمدينة الغردقة - محافظة البحر الأحمر ، وشهد حضور وفد رفيع المستوى من دولة الأردن برئاسة محمد الزعبى وعدد من القيادات النقابية العمالية منهم خالد عيش عضو لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وهشام فؤاد نائب رئيس الاتحاد الدولى للخدمات ورئيس نقابة المرافق العامة، وأحمد فهمى نائب رئيس نقابة المرافق ، ورضا الدغيدى أمين صندوق نقابة المرافق والدكتور على عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس نقابة النيابات والمحاكم، والدكتور حسام الدين مصطفى عضو مجلس ادارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس نقابة النقل البحرى، وكامل عبد المقصود عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وأمين صندوق نقابة السكك الحديدية، وسيد نصر عضو مجلس النواب وأمين العمال لحزب مستقبل وطن على مستوى الجمهورية ، وأحمد عاشور عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وأعضاء مجلس إدارة نقابة الصحافة والطباعة والإعلام ورؤساء وأعضاء اللجان النقابية التابعة لنقابة الصحافة.