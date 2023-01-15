شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب الشباب على مهنة كهرباء التوصيلات فى قرى حياة كريمة بكفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت مديرية القوى العاملة بمحافظة كفر الشيخ البرنامج التدريبى الذى تم تنفيذه بالوحدة المتنقلة بقرى حياة كريمة بمركز سيدى سالم على مهنة كهرباء التوصيلات، وعمل الاختبار النهائى للمتدربين، تحت إشراف إدارة بحوث العمالة والتدريب المهنى بالمديرية، فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام ببرامج التدريب المهنى للشباب خاصة فى قرى حياة كريمة الأكثر احتياجاً لتحسين مستويات المعيشة والدخول لسوق العمل.

وأوضح حازم على حسن مدير مديرية القوى العاملة بكفر الشيخ فى تقريره الذى تلقته الوزارة، أنه تم الانتهاء من فعاليات الدورة التدريبية فى مجال الكهرباء والتى استمرت لمدة أسبوعين تحت إشراف عادل العوضى مدير إدارة بحوث العمالة والتدريب المهني، كما تم عمل الاختبار النهائى للمتدربين لتحديد مدى استيعابهم لمحتوى البرنامج التدريبى وقياس مستوى مهارتهم على هذه المهنة.

وأكد مدير المديرية، أنه سيتم الاستمرار فى تنفيذ دورات تدريبية بشكل مكثف لتدريب أبناء قرى حياة كريمة على المهن التى يتطلبها سوق العمل وتأهيلهم ورفع كفاءتهم بما يساهم فى الحصول على فرصة عمل كريمة، وقد وجه المتدربون شكرهم لوزارة القوى العاملة على الفرص المجانية التى تقدمها للشباب للتدريب على مهن يحتاجها سوق العمل وعلى المساهمة فى توفير حياة كريمة لهم ولأسرهم.

وفى سياق متصل، تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادى الجديد بشأن الاختبارات النهائية للدورة التدريبية لـ11 متدرب على مهنة النقاشة والدهانات بالوحدة المحلية لقرى الراشدة بالداخلة، وكذلك اختبارات نهاية الدورة التدريبية لـ10 متدربين على مهنة كهرباء التوصيلات والتركيبات بقرية الموشية بالداخلة، تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بملف التدريب المهنى للشباب من الجنسين داخل القرى بالمحافظات لتوفير حياة كريمة للمواطنين وأسرهم.

وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية القوى العاملة بالوادى الجديد فى تقريره للوزارة، أنه تم بالتنسيق مع مركز التشييد والبناء بالداخلة عمل الإختبار النهائى للبرنامج التدريبى الذى تم تنفيذه للشباب من الذكور على مهنة النقاشة والدهانات، وذلك لإصقال مهارات المتدربين عملياً على أرض الواقع على المهن التى يتطلبها سوق العمل بالمحافظة.

وأضاف مدير المديرية أن المديرية قامت أيضاً بالانتهاء من الدورة التدريبية المنعقدة بالوحدة المتنقلة الموجودة بقرية الموشية بالداخلة، لـ 10 متدربين على مهنة كهرباء التوصيلات والتركيبات ذمن مبادرة مهنتك مستقبلك والمبادرة الرئاسية حياة كريمة التى تم توجيهها للقرى الأكثر احتياجاً لرفع مستوى معيشة مواطنيها والحصول على فرص عمل لائقة داخل سوق العمل.