شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: لقاح الالتهاب الكبدى "B" يحمى من العدوى مدى الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن لقاح الالتهاب الكبدى B مهم لجميع الفئات، للوقاية من الإصابة من الفيروس مدى الحياة، وأضافت أن اللقاح متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية.

وأضافت وزارة الصحة أن لقاح الالتهاب الكبدى B مهم لجميع الفئات خاصة للأطفال خلال 24 ساعة من الولادة والأشخاص المخالطين لحالات مصابة بفيروس بى وكذلك الأشخاص الذين يقومون بعمل جلسات الغسيل الكلوى.

وكشفت وزارة الصحة عن طريقة الحصول على اللقاح مؤكدة أنه يمكن الحصول علية من 3 إلي 4 جرعات على مدار 6 شهور وتابعت : لا تحدث الاصابة بعد التطعيم لانه يعطى حماية كبيرة.

وكانت الدكتورة هبة والى، رئيس الشركة المصرية للأمصال واللقاحات (فاكسيرا)، أكدت أن الشركة توفر تطعيمات الالتهاب الكبدى بى بسعر 35 جنيهًا للجرعة للكبار والصغار.

وقالت رئيس الشركة المصرية للأمصال واللقاحات (فاكسيرا) فى تصريحات لــ"الخليج 365" إن وزارة الصحة ألزمت جميع المرضى المتعافين من فيرس سى بالحصول على طعم فيرس بى، كونهم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس من غيرهم.