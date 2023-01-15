شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد عمل معرض "أهلا رمضان" بأرض المطاحن فى فيصل قبل افتتاحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد محافظة الجيزة لافتتاح معرض "أهلا رمضان" بأرض المطاحن بشارع الملك فيصل، مساء اليوم الأحد، لتوفير السلع الأساسية والمستلزمات الرمضانية للمواطنين بأسعار مخفضة.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق ومواجهة احتكار السلع من بعض التجار وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين للتخفيف عن كاهلهم قبل حلول شهر رمضان الكريم.

ويتيح المعرض ولمدة 3 أشهر، منتجاته بعدد 101 باكية تعرض سلع تموينية ومنتجات طازجة ومخبوزات وعطارة وألبان ولحوم ودواجن وأسماك بنسب تخفيض تتراوح بين 30 و50% عن المعروض بالأسواق، وذلك بمشاركة 60 عارضا، على أن يستقبل المواطنين يوميا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 11 مساءً.

ومن جانبه، وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مسئولى الغرفة التجارية بالجيزة على ضرورة التنسيق وتجهيز المعرض بالصورة المناسبة وتوفير مظهر حضارى يلقى رضاء المترددين وتوفير الخدمات اللازمة للعارضين والمستهلكين فى شراء احتياجاتهم من المعرض طوال فترة عمله، على أن يتم توفير وسائل الحماية المدنية والإطفاء والإسعاف ومخارج الطوارئ وضمان توافر مصادر دائمة وطارئ للكهرباء لضمان توفير الخدمة بصورة طبيعية طوال فترة عمله.

وشدد المحافظ، على توريد أقصى قدر ممكن من السلع وتنوعها بصورة تلبى احتياجات مختلف شرائح المواطنين بصورة مستمرة وتوفير الخضر والفاكهة واللحوم والأسماك والمخبوزات الطازجة والمتابعة والإشراف الدائم من قبل الجهات المعنية بالمحافظة لضمان جودتها وصلاحيتها للإستهلاك ووضع ملصقات بالأسعار قبل وبعد التخفيض.

ووجه "راشد"، رئيس حى بولاق الدكرور ورئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالمتابعة الدورية ورفع المخلفات وناتج أعمال التجهيز وفرش الباكيات والمعروضات وتأهيل محيط المعرض لإستقبال العارضين.