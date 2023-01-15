كونا: أهرامات مصر تستعيد بريقها ومكانتها التاريخية كوجهة للفعاليات العالمية

القاهرة - سامية سيد - أبرزت وكالة الأنباء الكويتية اليوم الأحد، تحقيقا مصورا بعنوان " أهرامات مصر التاريخية تستعيد بريقها كوجهة للمعارض والفعاليات العالمية، ما جعلها خلال الفترة الأخيرة تحظى باهتمام كبير من مختلف وسائل الإعلام العالمية" .

وأشارت كونا في التحقيق المصور إلى أنه لاشيء يضاهي لحظات يعيشها المرء في أحضان رقعة عاصرت التاريخ منذ أكثر من 2500 عام قبل الميلاد، يتمتع خلالها ببانوراما صباحية وأخرى مسائية تتزين بالألوان والحركة وجاءت على الضفة الغربية لنهر النيل الخالد أهرامات الجيزة لتحفر مكانها في التاريخ ،وتصبح "إحدى عجائب الدنيا السبع القديمة" كما نجحت منطقة الأهرامات خلال الفترة الأخيرة في استعادة بريقها ومكانتها التاريخية كوجهة للمعارض الثقافية والفنية والمسابقات الرياضية وعروض الأزياء العالمية ،والتي تستقطب مشاهير العالم وتحظى بمتابعة وتغطية واسعة من جانب وسائل الإعلام العالمية.

وأكدت كونا أن اختيار الأهرامات لإقامة مثل هذه الفعاليات يعد فرصة ذهبية للترويج عن الأماكن الأثرية والتاريخية المصرية، نظرا للعوائد الضخمة التي تحققها للقطاع السياحي والاقتصاد المصري بشكل عام.