شكرا لقرائتكم خبر عن تتخطى الـ20 ألف وحدة سكنية.. ننشر كراسة شروط حجز مشروع سكن مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ومن المقرر أن يبدأ الأحد 15 يناير 2023، وحتى الساعة 11.59 مساء يوم الخميس 16 فبراير 2023، التسجيل بالموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان "www.hdb-reservation.com"، بينما يبدأ حجز الوحدات من الساعة 10 صباح يوم الأحد 5 مارس 2023، وحتى الساعة 11:59 مساء يوم الإثنين 6 مارس 2023، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز "online".

ويتضمن مشروع سكن مصر طرح 8660 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 106 و133 م2، بـ11 مدينة جديدة (أكتوبر الجديدة - القاهرة الجديدة - العبور الجديدة - حدائق أكتوبر - المنيا الجديدة - الشروق - المنصورة الجديدة - دمياط الجديدة - غرب قنا - ناصر "غرب أسيوط" - العلمين الجديدة).

ويبلغ مبلغ جدية الحجز لمشروع سكن مصر" تبلغ 70 ألف جنيه، بخلاف مصروفات التسجيل، ويتم استكمال سداد 20 % بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 5.0 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة، خلال شهر يبدأ من يوم 26/03/2023، وحتى يوم 04/05/2023.

وحول الشروط المالية، يتم سداد 10% من إجمالى ثمن الوحدة عند الاستلام، ويتم سداد 70 % (باقى ثمن الوحدة) على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 أو 5 أو 7 سنوات محملة بالفائدة على الرصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت الطرح بالإضافة إلى (2 % طبقا لتعليمات وزارة المالية + 0.5 % مصاريف تحصيل)، ويُستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة، على أن يتم تقديم شيكات آجلة بها قبل الاستلام، ويمكن لحاجزى الوحدات سداد باقى ثمن الوحدة، وقيمته 70 % من إجمالى الثمن، وذلك من خلال برنامج التمويل العقاري ببنك التعمير والإسكان وفقاً للقواعد المعمول بها، مع الالتزام بسداد أية مبالغ تُستحق للهيئة بمجرد حلول آجالها وذلك لحين الحصول على التمويل العقاري.