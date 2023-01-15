شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام الامتحانات الإلكترونية لطلاب أولى ثانوى بالجيزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى طلاب الصف الأول الثانوي بمحافظة الجيزة، اليوم الأحد، أول امتحاناتهم بالفصل الدراسى الأول فى مادتى اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية، وذلك وفق الجداول المعلنة من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة. ووجهت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، طلاب الصف الأول والثانى الثانوي، بضرورة تحديث وشحن التابلت بنسبة 100% قبل دخول لجان امتحانات الفصل الدراسى الأول، والتى انطلقت أمس السبت وتستمر حتى 26 من نفس الشهر. وأكدت مديرية التعليم، على أنه لابد من تحميل جميع التحديثات على التابلت سواء تحديث التابلت نفسه أو تحديث النوكس وفتح منصة الامتحان swift assess والتأكد من كتابة V1.6.9 أسفل الشاشة قبل انطلاق امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى.

ومن جانبه، نوه أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، إلى أن الامتحانات ستعقد بمدارس التعليم العام (الفترة الصباحية) والمدارس الخاصة بالفترة الصباحية، وتعقد امتحانات مدارس التعليم العام (الفترة المسائية) والخدمات والمنازل بالفترة المسائية طبقا للجدول المعلن بنفس مواصفات الورقة الامتحانية.

ووفقا لجداول الامتحانات المعلنة من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، يؤدي طلاب الصف الأول الثانوى العام (عربى – لغات)، اليوم الأحد 15/1/2023، امتحان مادتى اللغة العربية، واللغة الأجنبية الثانية، والثلاثاء 17/1/2023، امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا، والسبت 21/1/2023، امتحان مادتى التاريخ والأحياء، والإثنين 23/1/2023، امتحان مادتى الرياضيات والفلسفة، والأربعاء 25/1/2023، امتحان مادتى اللغة الأجنبية الأولى، والفيزياء.

ويؤدي طلاب الصف الثانى الثانوى العام (عربى – لغات)، السبت 14/1/2023، امتحان مادة اللغة العربية، (عام)، والإثنين 16/1/2023، امتحان مادة الأحياء (علمي)، وامتحان مادة الفلسفة والمنطق (أدبي)، امتحان مادة الكيمياء (علمي)، وامتحان مادة علم النفس والاجتماع (أدبي)، والأربعاء 18/1/2023، امتحان مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات، (عام)، والأحد 22/1/2023، امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية (عام)، وامتحان مادة التاريخ (أدبي)، وامتحان مادة الفيزياء (علمي)، والثلاثاء 24/1/2023، امتحان مادة تطبيقات الرياضيات (علمي)، وامتحان مادة الجغرافيا (أدبي)، والخميس 26/1/2023، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، (عام).