شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المؤتمر الدولي لكلية طب الأسنان جامعة القاهرة .. 24 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد كلية طب الأسنان جامعة القاهرة مؤتمرها العلمى الدولى السادس تحت عنوان "نحو طب الأسنان الرقمى والأخضر"، من يوم 24 إلى 27 يناير 2023، وذلك فى إطار حرص الدولة للحفاظ على البيئة ومواجهة التحديات الخاصة بتغيير المناخ، إلى جانب الوفاء بمتطلبات بناء مصر الرقمية، ويأتى انعقاد المؤتمر بعد توقفه 6 سنوات، وينعقد تحت رعاية دالدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، الدكتور هشام عبدالحكم، عميد كلية طب الأسنان، ورئيس مجلس إدارة المستشفى.

يتضمن المؤتمر تسع جلسات يحاضر فيها أكثر من 45 عالما وباحثا وأستاذا من المتخصصين من الجامعات المصرية والجامعات الأوروبية من دول ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا والسويد، بالإضافة إلى عدد من الجامعات الأمريكية والكندية، وعدد من الجامعات العربية.

يحضر المؤتمر مسئولون بمبادرة حياة كريمة ورئيس لجنة قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات ورئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان بوزارة الصحة وممثلين من منظمة الصحة العالمية، وعمداء كليات طب الأسنان ووكلاء الكليات بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية.

يهدف المؤتمر إلى الارتقاء بالجوانب التقنية والرقمية في مجال طب الأسنان، وتبادل الخبرات البحثية وأحدث التجارب العلمية بين مختلف أساتذة الجامعات المصرية والعربية والعالم الغربي، وفتح المجال أمام تبادل الرؤى العلمية والأفكار والخبرات التي توصل إليها باحثوا وعلماء تلك الجامعات من خلال بحوثهم واسهاماتهم في الارتقاء بطب الأسنان في مجالاتها المختلفة.

وتشمل محاور المؤتمر القضايا المتعلقة باستخدام آخر ما توصل إليه العلم في مجالات طب الأسنان المختلفة مثل مناقشة الطرق الحديثة في جراحات الوجه والفكين واللثة، وأحدث التقنيات المستخدمة في مجال زراعة الأسنان، واستخدام الذكاء الصناعي في التركيبات السنية الثابتة والمتحركة، إلى جانب أحدث ما توصل إليه العلم في مجال طب أسنان الأطفال والتقويم وتجميل الأسنان والعلاج التحفظي وعلاج الجذور.

يرأس المؤتمر الدكتور هشام عبد الحكم عميد كلية طب الأسنان جامعة القاهرة والدكتور خالد أبو الفضل الرئيس الشرفي للمؤتمر والأستاذ المتفرغ بقسم طب الفم وعلاج اللثة، الدكتور محسن أبي الحسن السكرتير العام للمؤتمر، والدكتورة نهى غلاب المنسق العام للمؤتمر، ويرأس لجان المؤتمر الدكتور أحمد الزهيري والدكتورة نادية جلال والدكتورة مها الباز والدكتور هاني صابر، والدكتورة دينا مرسي.

تحت رعاية دالدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، الدكتور هشام عبدالحكم، عميد كلية طب الأسنان، ورئيس مجلس إدارة المستشفى.