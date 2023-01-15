شكرا لقرائتكم خبر عن الخشت: 6 محاور أساسية بجامعة القاهرة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا من الدكتور محمود السعيد عن ما تم إنجازه من الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بجامعة القاهرة عن الربع الأخير من عام 2022 خلال الفترة من 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر، وذلك بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية فى إطار حرص الجامعة على التوعية المستمرة بأهمية مكافحة الفساد كأحد مفردات استراتيجية مصر لمكافحة الفساد.

واستعرض التقرير مشاركة جامعة القاهرة فى تنفيذ المبادرة العالمية للتعليم وتمكين الشباب فى مجال مكافحة الفساد (جريس) فى إطار تنفيذ الهدف السابع بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2019-2022) والمتعلق برفع مستوى الوعى الجماهيرى بخطورة الفساد وأهمية مكافحته وبناء ثقة المواطنين فى مؤسسات الدولة، حيث قامت جامعة القاهرة بتنفيذ العديد من الأنشطة والتى تواكب اليوم العالمى لمكافحة الفساد خلال الفترة من 7 - 14 ديسمبر 2022 شملت تنفيذ مسابقات طلابية وثقافية ورياضية وفنية فى مجال منع ومكافحة الفساد، وعقد ندوات توعوية تثقيفية حول حوكمة المؤسسات الجامعية وتفعيل مدونات السلوك الأخلاقى لكل من (الطلاب – أعضاء هيئة التدريس – أعضاء الجهاز الإداري)، وتنظيم معرض فنى لرسومات طلابية تعبر عن مخاطر الفساد، وجهود الدولة فى مكافحته، بالإضافة إلى مشاركة الجامعة فى الأنشطة المستقبلية للمبادرة والتى تتضمن برامج تدريبية بالتعاون مع المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة، ومعهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي، ومسابقة إعداد ملخصات سياسات حول مكافحة الفساد فى مجال التعليم العالي، وعقد نموذج محاكاة طلابى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة (UNODC).

كما استعرض التقرير الإجراءات التى اتخذتها جامعة القاهرة فيما يتعلق بآليات العمل داخلها فى نطاق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد من خلال 6 محاور أساسية، وهي: خطة تدريبية للعاملين فى الجهاز الإدارى للجامعة وفقًا لمتطلبات التطوير، وتفعيل نظام تنفيذى للتدقيق والرقابة الداخلية، وبيان الأعمال التى تم تنفيذها فيما يتعلق بتحديث البنية التحتية والتكلفة الفعلية لها، وتفعيل آليات تضمن عدم تعارض المصالح فى الجامعة، وتفعيل منظومة الدفع والتوقيع الإلكترونى لتبسيط الإجراءات على المواطنين والحد من المدفوعات غير الرسمية، وإنشاء وتحديث المواقع الإلكترونية الخاصة بالجامعة.

ورصد التقرير موقف الخطة التدريبية للعاملين فى الجهاز الإدارى للجامعة وفقا لمتطلبات التطوير، ففى البرامج الداخلية تم تنفيذ 14 برنامجا تدريبيا استفاد منه 460 من العاملين بالجهاز الإدارى للجامعة، وفى البرامج الخارجية تم تنفيذ 27 برنامجا تدريبيا استفاد منه588 من العاملين بالجهاز الإدارى للجامعة، وتضمنت البرامج الداخلية والخارجية تدريب الموظفين على مواجهة أخطار الحريق، وإدارة الموارد البشرية، وتنمية مهارات مديرى الإدارات، وإدارة الجودة الشاملة، وإدارة المكتبات الجامعية، وإدارة الدراسات العليا، ومهارات الاتصال وتنظيم الوقت، وتقييم وتوصيف الوظائف، والتوعية بإنشاء وتطبيق ومراجعة نظام إدارة الجودة، وشؤون الطلاب، وبرنامج المحاسب المالى المحترف، وتنمية مهارات الابتكار والإبداع، والتقنيات المتقدمه الأرشفة والحفظ الإلكتروني، والاحتراف فى إعداد وصياغة العقود، والشبكات، وآليات قياس رضاء العملاء، وتعلم الكتابة السريعة باللغه العربية والإنجليزية.

وأشار التقرير إلى تفعيل الجامعة نظاما تنفيذيا للتدقيق والرقابة الداخلية، واعتماد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أكبر حركة تعديلات وتحديثات بالهيكل التنظيمى والوظيفى للجامعة منذ نشأتها؛ ضمن رؤية الجامعة لتطوير العمل، وتطوير الأداء الإداري، وزيادة الإنتاجية وفقًا للتحول نحو جامعة ذكية؛ حيث تمثل التعديلات الجديدة نقلة نوعية لتحقيق رؤية وأهداف الجامعة الاستراتيجية، وتعد جامعة القاهرة أول جامعة مصرية يتضمن هيكلها التنظيمى التقسيمات التنظيمية الحديثة، والتى تضمنت التعديلات استحداث تقسيم تنظيمى بمسمى "الإدارة المركزية للموارد البشرية" والذى يتبعه 4 إدارات عامة جديدة وهي؛ عمليات الموارد البشرية، والتطوير المؤسسي؛ وإدارة وتنمية المواهب؛ والاستحقاقات والمزايا، كما تضمنت استحداث تقسيم تنظيمى بمسمى: "الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة" تتبع مباشرة رئيس الجامعة؛ واستحداث "الإدارة العامة لنظم المعلومات التحول الرقمي" والتى تأتى تدعيمًا لجهود الدولة للتحول نحو الاقتصاد الرقمى وتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.

ولفت التقرير إلى جهود الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالجامعة فى تحقيق الرقابة المالية والإدارية ومتابعة تنفيذ اللوائح والقوانين والتعليمات والكتب الدورية بما يساهم فى رفع وتطوير مستوى الأداء المالى والإدارى لوحدات الجامعة،وفحص الملفات والسجلات الخاصة بإدارات الجامعة المختلفة للحفاظ على أموال الجامعة، وفحص الشكاوى والتظلمات.

وتناول التقرير بيان الأعمال التى تم تنفيذها خلال العام فيما يتعلق بصيانة وتحديث البنية التحتية والتى تضمنت اعمالا عديدة، منها : صيانة ساعة برج جامعة القاهرة، وعدد 23 نقطة شبكية لربطها على المحول الخاص بنظام المالية، وصيانة وترميم مبنى القبة والموقع العام حول المبنى بالجامعة، ومحطات الطاقة الشمسية على المباني، و وصيانة وترميم الأعمال الكهربائية العالية وصيانة وترميم ورفع كفاءة شبكات التغذية بالحرم الجامعي.

كما تناول التقرير الآليات التى فعلتها جامعة القاهرة لضمان عدم تضارب المصالح وتحديث الهيكل التنظيمى وتضمينه تقسيما تنظيميا باسم الدعم التشريعي، وفحص التحقيقات والقضايا والمتابعات والعقود والفتاوى والتظلمات والشكاوى، فيما أشار التقرير إلى تفعيل منظومة الدفع والتوقيع الإلكترونى لتبسيط الإجراءات على المواطنين والحد من المدفوعات غير الرسمية وتحديث البنية التحتية للجامعة ومشروع التحول الرقمى وتطوير البنية التكنولوجية بكليات الجامعة.