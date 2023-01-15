شكرا لقرائتكم خبر عن بدء امتحانات نصف العام لطلاب أولى ثانوى بالجيزة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي بمحافظة الجيزة، اليوم الأحد، أول امتحاناتهم بالفصل الدراسي الأول فى مادتي اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية، وذلك وفق الجداول المعلنة من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وتنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف السادس الابتدائي بالجيزة، اليوم فى مادة اللغة العربية، كما يستأنف طلاب الصف الثاني الإعدادي امتحاناتهم في مادتي الجبر والإحصاء، واللغة الأجنبية، والتي كانت قد انطلقت الثلاثاء الماضي 10/1/2023.

وأوضح أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن امتحانات طلاب الصف الأول والثانى الثانوى ستشمل على نسبة 85٪ اختيار من متعدد (إلكترونى) و15% للأسئلة المقالية.

وأشار إلى أن الامتحانات تعقد بمدارس التعليم العام (الفترة الصباحية) والمدارس الخاصة بالفترة الصباحية، وتعقد امتحانات مدارس التعليم الفني (الفترة المسائية) والخدمات والمنازل بالفترة المسائية طبقا للجدول المعلن بنفس مواصفات الورقة الامتحانية.

ومن جانبها، طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المدارس بضرورة شحن التابلت بنسبة 100%، إضافة إلى غلق التابلت من المنزل على أن يتم فتحه داخل اللجنة، لأن التابلت يتصل بشبكة اللجنة نفسها وليس بلجنة جانبها ويعمل الإنترنت بشكل جيد وبعد تشغيل التابلت، لابد من التأكد أنه متصل بشبكة المدارس فى كل مرة يغلق فيها الجهاز ويتم تشغيله مع حذف السجل من "جوجل كروم" قبل فتح منصة "سويفت اسيس" حتى تتفادى من إغلاق الامتحان.

ووفقا لجداول الامتحانات المعلنة من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، يؤدي طلاب الصف الأول الثانوى العام (عربى – لغات)، يوم الأحد 15/1/2023، امتحان مادتى اللغة العربية، واللغة الأجنبية الثانية، والثلاثاء 17/1/2023، امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا، والسبت 21/1/2023، امتحان مادتى التاريخ والأحياء، والإثنين 23/1/2023، امتحان مادتى الرياضيات والفلسفة، والأربعاء 25/1/2023، امتحان مادتى اللغة الأجنبية الأولى، والفيزياء.