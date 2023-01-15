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شكرا لقرائتكم خبر عن %90 من القراء يطالبون بتكثيف الحملات لضبط السلع الغذائية مجهولة المصدر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تؤيد تكثيف الحملات الأمنية لضبط السلع الغذائية مجهولة المصدر؟"، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات الأمنية لضبط السلع الغذائية مجهولة المصدر.
وأيد 90% من القراء مطالب تكثيف الحملات الأمنية لضبط السلع الغذائية مجهولة المصدر، بينما عارض 10% من القراء مطالب تكثيف الحملات الأمنية لضبط السلع الغذائية مجهولة المصدر.
نتيجة الاستطلاع