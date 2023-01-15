وأيد 90% من القراء مطالب تكثيف الحملات الأمنية لضبط السلع الغذائية مجهولة المصدر، بينما عارض 10% من القراء مطالب تكثيف الحملات الأمنية لضبط السلع الغذائية مجهولة المصدر.

شكرا لقرائتكم خبر عن %90 من القراء يطالبون بتكثيف الحملات لضبط السلع الغذائية مجهولة المصدر والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية