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%90 من القراء يطالبون بتكثيف الحملات لضبط السلع الغذائية مجهولة المصدر

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القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تؤيد تكثيف الحملات الأمنية لضبط السلع الغذائية مجهولة المصدر؟"، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات الأمنية لضبط السلع الغذائية مجهولة المصدر.

 

وأيد 90% من القراء مطالب تكثيف الحملات الأمنية لضبط السلع الغذائية مجهولة المصدر، بينما عارض 10% من القراء مطالب تكثيف الحملات الأمنية لضبط السلع الغذائية مجهولة المصدر.

 


نتيجة الاستطلاع

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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