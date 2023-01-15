شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تصلى طقس اللقان 18 يناير الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الغطاس المجيد يوم 19 يناير الجارى، حيث يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قداس العيد بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية، وفقا لعادته السنوية.

وقال القس متياس عبدالصبور كاهن كنيسة السيدة العذراء بحارة زويلة للأقباط الأرثوذكس، إن قداسات عيد الغطاس تبدأ من الساعة 6 مساء أو 7 حتى الساعة 12 منتصف الليل وذلك مساء 18 يناير الجارى.

وأضاف فى تصريحات خاصة، أن أهم ما يميز عيد الغطاس هو طقس اللقان، وهو عبارة عن طشت مياه يصلى عليه الكهنة ويطلبون من الله أن يكون فيه بركة نهر الأردن الذى تعمد فيه السيد المسيح.

وذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى أورشليم تقيم القداس على نهر الأردن الذى تعمد فيه السيد المسيح و كان يحدث ذلك فى القرون الأولى حتى القرن العاشر، حيث كان الأقباط يصلون صلوات اللقان عند نهر النيل وبعدها يغطسون فيه واقتصر الأمر فيما بعد أن يتم الصلوات داخل الكنيسة فى إناء مياه ويتصلى عليه ونطلب من الله أنه يهب المياه بركة السيد المسيح.

وحول فترة الاحتفال بعيد الغطاس قال، إن الاحتفال به يستمر لمدة 3 أيام وينتهى بعيد عرس قانا، حيث كان السيد المسيح يحضر عرسا وباركه.

وذكر أن ليلة العيد يوجد بها القسم النهارى ويكون يوم البرامون، وهى كلمة يونانية معناها استعداد وهذا اليوم يصام صوم من الدرجة الأول من الساعة 12 صباحاً، ويصلى فيه قداس البرامون ويكون فيه صلوات كبيرة، كما يوجد القسم المسائى ويصلى فيه طقس اللقان، حيث يصام صوم انقطاعى يبدأمن الساعة 3 ظهراً حتى الساعة 6 مساء وصلوات اللقان تتراوح بين الساعة والساعة ونص في بعض الأحيان.