شكرا لقرائتكم خبر عن "خيرات مزارع مصر".. زراعة العروة الشتوية للبطاطس الأكثر تصديرا والفدان ينتج 12 طنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق موسم زراعة محصول البطاطس بحقول ومزارع عدد من المحافظات، منها القليوبية والمنيا والمنوفية، فرغم ارتفاع أسعار التقاوى هذا العام، فإن هناك عددا كبيرا من مزارعى القليوبية حرصوا على زراعة المحصول القومي، والذى يسمونه المحصول الذهبي.

وشهدت محافظة القليوبية، هذا العام، انطلاق موسم زراعة البطاطس بحقول قرى المحافظة، وحرص ”الخليج 365”، على رصد عملية الزراعة لمحصول البطاطس والتى انطلقت فى مزارع القليوبية وقال عبد اللطيف دسوقي، أحد مزارعى البطاطس أن انسب وقت لزراعة العروة الصيفية لمحصول البطاطس هى منتصف شهر طوبة لتجنب موجات البرد وعدم ظهور البراعم قبل موجة الصقيع التى تشهدها البلاد هذه الفترة.

وقال صبحى أبو العلا أحد المزارعين برقية ساحل دجوى ببنها، يتم شراء التقاوى الخاصة بالزراعة وتقطيعها أجزاء معينة "أرباع أو نصفين" حسب حجم البطاطس التقاوي، ثم يتم تعبئتها فى "الأجولة"، مشيرا إلى أنه بعد الانتهاء من زراعة البطاطس، يتم إحضار العمالة لإعادة هندمة الخطوط الخاصة بالبطاطس ومسحها، ثم تترك الأرض حسب درجة الرطوبة بها عدد أيام يتراوح ما بين يوم إلى 5 أيام، ثم يتم رى الأرض فى أول ظهور للنباتات الخاصة بعروة البطاطس، ولا يتم غمر الأرض نهائيا، والاقتصار فقط على اتمام الخطوط وعدم إشباعها، إلى جانب إضافة الأسمدة والمبيدات الخاصة.

وأضاف المهندس رجب الشحات وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، أن المحافظة شهدت زراعة 1675 فدان من محصول البطاطس هذا العام حتى الآن، مشيرا إلى أنه تم رصد ما يزيد عن 10 آلاف طن أسمدة بمخازن المديرية والجمعيات الزراعية تمهيدا لإنطلاق الموسم فى بداية ديسمبر المقبل بالإدارات الزراعية المختلفة بالمحافظة.

وتابع خلال تصريحات لـ ”الخليج 365”، أنه تم حجز كمية من التقاوى للعروة الشتوية مستوردة تقدم الفلاحون لحجزهم عن طريق جمعية البطاطس بالقليوبية، إلى جانب الكميات التى حجزتها شركات الاستيراد، مشيرا إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات مع كبار المزارعين بالمحافظة ومجموعة من الشركات المستوردة، إلى جانب بذل جهود أكبر للوصول إلى كبرى الشركات المستوردة لتقاوى البطاطس على مستوى الجمهورية وهى لا تتعدى الـ3 شركات، مشيرا إلى أن هناك محاولة كبيرة لضبط الأسعار من خلال تدخل الأجهزة الرقابة لمتابعة وصول التقاوى للفلاح بأسعار فى المتناول.

وأشار، إلى أن هذا العام شهد زراعة "بطاطس صيفي"، على مساحة 9327 فدان، من أصناف "كارا، وبيكاسو، وأسبونتا، ودايمونت"، أما العروة الشتوية الحالية، فتم زراعة 1675 فدان حتى الآن من أصناف "آرن، وكارا، ودايمونت، وأسبونتا هولندي، وأسبونتا فرنساوي"، وحاليا لم ينته موسم زراعة تلك العروة ولاتزال الزراعة قائمة حتى الآن.

أشهرها "أرزونا وصفية".. شاهد موسم حصاد البطاطس فى المنيا

وفي محافظة المنيا، انتهي المزارعون من حصاد العروة الصيفية التي يتم زراعتها فى شهر أغسطس وحصادها فى المنتصف الثاني من شهر نوفمبر، وقال جمال خلف أحد المزارعين، إن محصول البطاطس من المحاصيل الرئيسية والتى تنتشر زراعته فى مركز المنيا عكس جنوب المحافظة التى تهتم أكثر بزراعة محصول القصب وبنجر السكر، وتعد قرية البرجاية التابعة لمركز المنيا الأولى غى زراعة البطاطس ويوجود بها بورصة البطاطس.

وأشار إلى إن محصول البطاطس هذا العام مبشر بالخير والفدان ينتج من 8 إلى 11طنا.

فرحة كبيرة بالمنوفية بسبب زيادة الإنتاج عن الأعوام السابقة

فيما شهدت محافظة المنوفية، هذا العام نحاج كبير للمزارعين فى محصول البطاطس، حيث حقق الفدان أعلى إنتاجية له منذ أعوام كثيرة قبل سابق، ويقول سعيد علام بقرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، إن المحصول هذا العام جيد جدا غير الأعوام السابقة بالنسبة للفلاح وللتجار، مشيرا إلى أن المحصول هذا العام حقق إنتاجية كبيرة جدا فى كافة الانواع.

وأشار محى ذيدان صاحب حقل بطاطس بقرية دمليج التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، إلى أنه لم يتوقع هذا المحصول، والشيكارة حققت إنتاج كبير أكثر من طن ونصف للقيراط الواحد، كما أن المحصول هذا العام أسعد الجميع ممن قاموا بزراعة البطاطس، مؤكد أن الدولة وفرت الأسمدة هذا العام للكل الزراعات وبالتحديد.



55236-بطاطس-المنيا-(3)



61311-بطاطس-المنيا-(2)



67348-محصول-البطاطس-الاحمر-بالمنيا-(1)



محصول البطاطس



حصاد محصول البطاطس الاحمر



بطاطس المنيا



حصاد البطاطس



حصاد البطاطس



حصاد البطاطس بالمنيا



حصاد البطاطس



ألات الزراعة الحديثة



الأرض بعد الانتهاء من الزراعة بالبطاطس



الأرض بعد الزراعة بالمحصول



الأرض بعد زراعتها



الزراعة بالستارة بدلا من الأيدي العاملة



الزراعة بالستارة فى القليوبية



الستارة ألة الزراعة بالقليوبية



تقسيم الأرض إلى خطوط خلال الزراعة



خطوط الأرض بعد زراعتها



خلال تقسيم الأرض



خلال عملية التلقيم بالستارة



خلال عملية الزراعة