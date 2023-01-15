شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الرعاية الصحية: أمريكا تدفع 4 مليارات دولار سنويا بسبب الاستخدام الخاطئ للدواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور شريف كمال مستشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية للشئون الصيدلانية، وإدارة الدواء، إن هناك أهمية كبيرة للاستخدام الأمن للدواء واستخدامه بطريقة صحيحة، حيث يمكن توفير أموال كثيرة إذا تم إدارة الدواء واستخدامه بشكل صحيح.

وأضاف مستشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية للشئون الصيدلانية، خلال برنامج التاسعة، المذاع على قناة الأولى، أن الدراسات حول العالم تؤكد أن 50 % من المواصفات الطبية المكتوبة على الدواء كتبت بطريقة غير صحيحة، مشيرا إلى أن المضادات الحيوية هى الجزء الوحيد من الدواء الذى من خلال استخدامك الحالي له قد يؤثر على أبنائك.

وأوضح مستشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية للشئون الصيدلانية، أن الولايات المتحدة الأمريكية تدفع 4 مليارات دولار كل سنة لأنهم استخدموا دواء بطريقة خطأ، كنا أن بريطانيا تنفق 400 مليون جنيه استرلينى على الأعراض الجانبية التي خرجت من الداء، لافتا إلى أن المستشفى في أمريكا تدفع 5 ملايين دولار في السنة للتعامل مع الاستخدام الخاطئ للدواء .