شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الأحد 15/1/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

موعد صلاة الظهر 12:04 ص

موعد صلاة العصر 56: 2

موعد صلاة المغرب 5:17 م

موعد صلاة العشاء 6:38

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:26 ص

موعد صلاة الظهر 12:08

موعد صلاة العصر 2:59

موعد صلاة المغرب 5:18 م

موعد صلاة العشاء 6:41 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:17

موعد صلاة الظهر 12:00 م

موعد صلاة العصر 2:51 م

موعد صلاة المغرب 5:12 م

موعد صلاة العشاء 6:33 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:05

وقت صلاة الظهر 11:51

موعد صلاة العصر 2:48 م

وقت صلاة المغرب 5:09 م

وقت صلاة العشاء 6:28 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 5:08 ص

موعد صلاة الظهر 11:58 ص

موعد صلاة العصر 59: 2

موعد صلاة المغرب 5:21 م

موعد صلاة العشاء 6:38